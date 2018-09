KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser wird grünes Museum

Fototermin 5.9.2018, 17 Uhr

Wien (OTS) - Aus Anlass der Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens an das KUNST HAUS WIEN. Museum Hundertwasser findet am 5. September 2018 ein Fototermin mit Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Bettina Leidl, Direktorin KUNST HAUS WIEN und Danielle Spera, Präsidentin von ICOM Österreich statt.



Zum ersten Mal in Österreich erhält ein Museum die seit 1990 etablierte Zertifizierung, mit der sich Museen, Unternehmen und Institutionen zu Umweltschutz und nachhaltiger Qualität verpflichten. Das von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Zeichen garantiert Produktbeschaffung und Dienstleistung nach den höchstmöglichen ökologischen Standards. Als grünes Museum will das KUNST HAUS WIEN hier impulsgebend für den gesamten Kulturbereich wirken und schlägt eine Brücke zu seiner inhaltlichen Ausrichtung zwischen Kunst, Ökologie und Nachhaltigkeit.

Fototermin

Mit: Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Bettina Leidl, Direktorin KUNST HAUS WIEN und Danielle Spera, Präsidentin von ICOM Österreich

Datum: 05.09.2018, 17:00 Uhr

Ort: KUNST HAUS WIEN

Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Eva Engelberger, KUNST HAUS WIEN

Tel: +43 (0)1 712 04 91 – 43, email: eva.engelberger @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com

https://www.umweltzeichen.at/cms/de/home/vision/content.html