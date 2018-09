Gemeinsam stark – Gesund arbeiten in der EU

Wien (OTS/ÖGB) - Die Vertretung der ArbeitnehmerInnen findet auch auf dem Brüsseler Parkett statt. Dabei geht es darum, sich sowohl für Rechte und notwendige Schutzmaßnahmen einzusetzen, als auch an der stetigen Verbesserung der nationalen und europaweiten Bedingungen mitzuarbeiten.++++

Abseits von entbehrlichen „Übererfüllungsdiskussionen“, Bürokratiekritik und langwierigen Prozessen zur Entscheidungsfindung ist so manche Verbesserung beim ArbeitnehmerInnenschutz auch hierzulande erst durch EU-Richtlinien zustande gekommen. Verpflichtende Arbeitsplatzevaluierung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung in allen Arbeitsstätten und Sicherheitsvertrauenspersonen mit Beteiligungsrechten tragen zu mehr Sicherheit und Gesundheit an den Arbeitsplätzen bei.

Das Motto von Österreichs drittem EU-Ratsvorsitz lautet „Ein Europa, das schützt“. Dass damit nicht der ArbeitnehmerInnenschutz gemeint ist, liegt aufgrund der bisherigen Themensetzung der Regierung auf der Hand. Aber auch die EU hat Schwierigkeiten, Arbeit und Soziales stärker in den Vordergrund zu rücken.

Der Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins Gesunde Arbeit liegt daher auf dem Engagement und den Aktivitäten für ein gemeinsames soziales und faires Europa.

Coverstory: Gemeinsam Maßstäbe setzen

Interview: Unsere Vertretung in Brüssel

Sicherer arbeiten mit Baumaschinen

Was bringen EU und ILO?

Was tut sich während Österreichs EU-Ratsvorsitz?

Laurent Vogel: Unser Mann in Brüssel

Reportage: Mitten in Brüssel

