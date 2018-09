Blümel: Den Weg für Neuwahlen in Wien freimachen

Wähler sollen über die Zukunft der Stadt entscheiden - Statt um Personalfragen muss es wieder um Wien gehen

Wien (OTS) - „Es ist jetzt an der Zeit, den Weg für Neuwahlen in Wien freizumachen. Die Wienerinnen und Wiener sollen über die Zukunft ihrer Stadt entscheiden“, so ÖVP- Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel. „Viel zu lange schon geht es bei Rot und Grün ausschließlich um Interne Personal- und Führungsfragen. Die Zukunft unserer Stadt bleibt dabei auf der Strecke. Jetzt muss es endlich wieder um Wien und die Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte gehen“.

