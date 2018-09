Lebensgefahr nach Messerstich

Wien (OTS) - Datum: 01.09.2018

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Adresse: 14., Tankstelle

Ein 23-Jähriger betrat mit seinem Bruder eine an eine Tankstelle angeschlossene Lebensmittelfiliale um einzukaufen. Der unbekannte Täter betrat kurze Zeit darauf das Geschäft. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, ging direkt auf den 23-Jährigen zu, stach mehrmals auf sein Opfer ein und flüchtete. Der Bruder des Opfers versuchte den Täter zu verfolgen, konnte jedoch nur noch wahrnehmen, wie dieser mit einer weiteren Person in einer Seitengasse verschwand. Der Schwerverletzte schleppte sich in den Hinterraum der Tankstelle, wo er vom Tankwart erstversorgt wurde. Mit der Berufsrettung Wien wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Im Laufe des Tages werden Einvernahmen sowie Videoauswertungen durchgeführt. Der 23-Jährige ist noch nicht ansprechbar, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr. Hinweise auf ein Motiv gibt es derzeit noch nicht.

