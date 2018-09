Kinderbetreuung - Ab 1. September Kinder-Stipendium für 16.000 Kärntner Kinder

Kaiser, Sucher: Kinder-Stipendium ist wichtiger Schritt auf Weg zum kinderfreundlichster Region Europas und bringt Chancengleichheit und Entlastung für Eltern. Signal an Bund!

Klagenfurt (OTS) - Jetzt ist es so weit – ab 1. September werden mit dem Kärntner Kinder-Stipendium die durchschnittlichen Elternbeiträge für die Kinderbetreuung pro Kind und Jahr um die Hälfte reduziert. Die Ersparnis pro Jahr und Kind beläuft sich auf 231 bis zu 1155 Euro. Die SPÖ-Kärnten setzt damit den ersten Schritt zur Realisierung ihres zentralen Wahlversprechens.



„Das Thema Kinderbetreuung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Aus Gesprächen mit jungen Kärntner Paaren weiß ich, dass viele aufgrund der Hürden bei der Kinderbetreuung sich die Gründung einer Familie vielfach überlegen. Oder ein Elternteil schafft den beruflichen Wiedereinstieg nicht mehr, da sich die Familie den Kindergarten schlicht nicht leisten kann. Hier arbeiten wir laufend an Verbesserungen, denn jedes Kind soll die besten Chancen bekommen. Eine hochwertige Kinderbetreuung ist der optimale Start ins Bildungsleben – und eine gut ausgebildete junge Generation ist das Fundament, auf dem Kärnten seine Zukunft aufbauen kann“, erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser.

Nach einer Evaluierung soll dann im Kindergartenjahr 2019/20 bereits der gesamte durchschnittliche Elternbeitrag - ausgenommen der Essensbeitrag - vom Land übernommen werden. Die elternbeitragsfeie Kinderbetreuung wird dem Land Kärnten dann rund 14 Millionen Euro jährlich kosten. „Das ist viel Geld – und das ist uns die Zukunft unserer Kinder wert!“, so Kaiser, in dem Zusammenhang Familienministerin Juliane Bogner-Strauß neuerlich auffordert, sich endlich auch mit den drei SPÖ-Bundesländern, Kärnten, Burgenland und Wien zu Verhandlungen für eine neue 15a-Vereinbarung Kinderbetreuung an einen gemeinsamen Tisch setzt.

„Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben, denn der SPÖ Kärnten liegen alle Kinder gleichermaßen am Herzen. Mit dem „Kinder-Stipendium“ stellen wir sicher, dass bereits unsere Kleinsten vor allem im so wichtigen Bereich der Elementarpädagogik die beste Betreuung erhalten“, unterstreicht Sucher, der im Vergleich zu Kärnten der Familienpolitik der schwarz-blauen Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis ausstellt: Ein de facto Familien-Malus, der vor allem Familien mit hohem Einkommen (ab 3000 Euro Brutto) begünstigt, aber Kinder von Eltern, die nur gering entlohnt werden, benachteiligt oder die überfallsartige Einführung des generellen 12-Stunden-Tages, der vor allem Familien bei der Kinderbetreuung vor unlösbare Aufgaben stellt, zeige deutlich, dass die Bundesregierung hier auf dem familienpolitischen Holzweg sei, so Sucher.

In Kärnten gehe man mit dem „Kinder-Stipendium“ einen anderen Weg und zeige der schwarz-blauen Konzernregierung wie kinder- und familienfreundliche Politik gemacht werde, stellt Sucher fest, der auf die Informations-Kampagne der SPÖ Kärnten zum Thema Kinder-Stipendium hinweist. Neben Informationen, FAQs, einem Kostenersparnis-Rechner kann auf www.kaernten.spoe.at/kids auch an einer Umfrage und einem Gewinnspiel teilgenommen werden.

„Wir wünschen allen Kindern und allen Eltern einen guten Start ins neue Kindergartenjahr!“, so Kaiser und Sucher abschließend.

