ATV-Umfrage: 55 % der Österreicher bezweifeln, dass die Regierung für soziale Gerechtigkeit sorgt

Die Ergebnisse des ATV-Österreich-Trends heute um 19.20 Uhr in "ATV Aktuell". SPERRFRIST 17:00 UHR

Wien (OTS) - Ein bescheidenes Zeugnis bei den Themen „Soziale Gerechtigkeit“ und „Fairness“ stellt der ATV-Österreich-Trend der schwarz-blauen Regierung aus. Die repräsentative Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek, durchgeführt unter 700 wahlberechtigten Österreichern, zeigt: Der Regierung wird nur von der eigenen Wählerschaft ein positives Zeugnis in Sachen „Soziale Fairness“ ausgestellt. Und auch das nicht uneingeschränkt – gut ein Viertel der Wähler von Schwarz-Blau ist anderer Meinung. Trotzdem ist die aktuelle politische Lage nach wie vor stabil: Weder in der Sonntags-, noch in der fiktiven Kanzlerfrage gibt es signifikante Veränderungen. Alle Ergebnisse des ATV-Österreich-Trends heute um 19.20 Uhr in "ATV Aktuell".



Der Aussage „Die Regierung sorgt für eine neue soziale Gerechtigkeit und mehr Fairness“ stimmen in der Umfrage nur 38 Prozent der Befragten sehr bzw. eher zu. 55 Prozent stimmen gar nicht bzw. eher nicht zu. Von den ÖVP- und FPÖ-Wählern bejahen jeweils 67 % die Feststellung (ÖVP: 20 % sehr, 47 % eher / FPÖ: 29 % sehr, 38 % eher). Ein starkes Viertel der schwarz-blauen Wählerschaft ist aber konträrer Meinung. Bei den SPÖ-Wählern ist die Zustimmung wenig überraschend deutlich geringer. Nur 13 % sind dieser Meinung.

Die Sonntagsfrage gewinnt aktuell die ÖVP mit 34 %, gefolgt von der SPÖ mit 28 % sowie der FPÖ mit 23 %. Abgeschlagen Grüne, NEOS und Liste Pilz, die mit 7 %, 4 %, bzw. 3 % abschneiden würden. ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat auch weiterhin die Wähler hinter sich: 32 % würden ihn direkt wählen (Höchststand 2018: Februar, 38 %), 23 % der Wähler wären für den SPÖ-Parteivorsitzenden Christian Kern (gleichzeitig Höchststand 2018). FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat 12 % der Wähler hinter sich (Höchststand 2018: April, 16 %). Neu abgefragt wurde NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die auf 3 % der Stimmen kommen würde. Peter Pilz liegt bei 2 %.

Der ATV-Österreich-Trend ist eine regelmäßig von Peter Hajek durchgeführte Meinungsumfrage im Auftrag von ATV. Die aktuelle wurde telefonisch und online unter 700 wahlberechtigten Österreichern ab 16 Jahren durchgeführt. Die Umfrage lief von 23. bis 29. August und weist eine maximale Schwankungsbreite von +/- 3,7 % auf. Alle Infos unter ATV.at/oesterreichtrend

