Grüne Wien: Kraus/Arsenovic/Reiter: U-Bahn-Bau-Soforthilfe nützt besonders Kleinunternehmen

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass es erstmals gelungen ist, die von einer Baustelle durch Umsatzeinbußen betroffenen Unternehmen zu unterstützen“, so der Sprecher der Grünen Wirtschaft Wien, Hans Arsenovic, der Wirtschaftssprecher der Grünen Wien, Peter Kraus sowie der Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter unisono. „Besonders wichtig war es uns dabei, kleine Unternehmen, die vom Bau der U2/U5 ganz besonders betroffen sind, zu unterstützen“, so Arsenovic.



„Gerade die kleinen Geschäfte in Neubau fürchten dramatische Umsatzeinbußen durch den U-Bahn-Bau. Diese Probleme gibt es in anderen Bezirken so nicht, weil es dort nicht so viele Klein- und Jungunternehmen gibt. Die jetzt beschlossene Soforthilfe kann hier das Schlimmste abfedern, es wären jedoch Nachverhandlungen notwendig. Auch und besonders weil für den Bau des U2-U3 Linienkreuzes in der Kirchengasse mit sechs bis sieben Jahren eine sehr lange Bauzeit und die tiefste und schwierigste U-Bahn-Baustelle geplant ist“, betont BV Reiter.



„Wir haben uns als Grüne von Anfang an dafür eingesetzt, dass die kleinen Betriebe eine Entschädigung für die jahrelangen Baustellen vor ihren Geschäften bekommen. Dass uns das jetzt gelungen ist, freut mich ganz besonders“, so Kraus abschließend.



