A1-Telekom Austria: Betriebsratschef Luksch will neuen CEO Arnoldner „an seinen Taten messen“

Vertrauensvorschuss, aber kein Persilschein – 5-Punkte-Paket für den Start

„Wir heißen Thomas Arnoldner, ab 1. September neuer CEO der Telekom Austria AG, willkommen, betonen aber gleichzeitig, dass unsere Erwartungen an ihn sehr hoch sind. Hinter uns liegen schwierige Zeiten und vor uns viele Herausforderungen. Wir werden Thomas Arnoldner an seinen Taten messen“, so Werner Luksch, Betriebsratschef der A1 Telekom Austria am Freitag.

Arnoldner sei zwar ein erfahrener Telekom-Manager, aber nominiert von einer schwarz-blauen Regierung und unter einer solchen wurde schon einmal die Privatisierung vorangetrieben. Seitens der Personalvertretung gebe man daher dem neuen CEO für den Start einen Vertrauensvorschuss, aber keinen Persilschein mit. Arnoldner werde zu allererst beweisen müssen, „dass er für einem gemeinsamen Weg von Unternehmen und Mitarbeitern bereit ist. Soziale Kälte und Turbokapitalismus haben in einem so wichtigen Infrastrukturunternehmen wie der A1 Telekom Austria keinen Platz“, betont Luksch.

Kein Jobabbau durch Digitalisierung

Zugleich verweist der Betriebsrat auf den immer härter werdenden Wettbewerb am Telekom-Markt, die Erweiterung des A1-Kerngeschäfts um IT und Security sowie auf die Veränderungen, die Digitalisierung und Automatisierung mit sich bringen. Luksch: „Die zentrale Forderung lautet: Kein Jobabbau durch die Digitalisierung. Die Mitarbeiter müssen wieder mehr Zeit für unsere Kunden erhalten und mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mitgenommen werden.“ Es brauche daher eine Zukunfts- und Wachstumsstrategie.

„Chef des mit Abstand größten und wichtigsten Telekom-Anbieters in Österreich zu sein, ist eine bedeutende Aufgabe und eine enorme Verantwortung für das Unternehmen mit seinen fast 12.000 direkten Mitarbeitern! A1 ist auch für zehntausende indirekte Arbeitsplätze, für den Infrastrukturstandort Österreich und für die heimische Volkswirtschaft maßgeblich verantwortlich“, betont der Betriebsratschef.

Die Personalvertretung der A1 Telekom Austria gibt dem neuen CEO deshalb ein „5-Punkte-Paket für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft“ mit:

5-Punkte-Paket für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft:

Nachhaltige Führung des Unternehmens. Der Telekom Austria Konzern ist ein Schlüsselbetrieb für den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Österreich. Herzstück ist die A1 Telekom Austria mit ihren fast 12.000 Beschäftigten; diese Tatsache muss besondere Berücksichtigung bei der Führung des Unternehmens finden. Das neue Management trägt Verantwortung für gute Bedingungen sowie für gesundes Wachstum. Dazu gehört auch, die „Cash Cow A1“ nicht mit überhöhten Dividenden leer zu melken und das Unternehmen nicht für eine Privatisierung herauszuputzen. Forcierte Investitionen zum Ausbau von Breitband-Internet. Nur so bleibt die Telekom Austria die Nr. 1 am Telekommunikationsmarkt, schafft moderne Infrastruktur im Land und hochwertige Arbeitsplätze im Unternehmen. Stabilität im Unternehmen. Mit den häufigen Wechseln in der Managementebene muss definitiv Schluss sein. Kein Jobabbau durch Digitalisierung. Die Digitalisierung ist vielmehr als Chance zu gestalten. Durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen die Mitarbeiter auf dem Weg in die neue Arbeitswelt mitgenommen werden – niemand darf zurückbleiben! Perspektiven für die Jungen. Arbeiten wir gemeinsam ein spezielles Paket für unsere jungen Kollegen aus, damit diese auch in Zukunft einen attraktiven, modernen und sicheren Arbeitsplatz haben.

Rückfragen & Kontakt:

A1 Telekom Austria AG

Werner Luksch

Vorsitzender Zentralausschuss

mobile: +43 664 66 23428

werner.luksch @ a1.at