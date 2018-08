ASFINAG: Preise für Klebe- und Digitale Vignette werden 2019 um 2,2 Prozent an den Verbraucherpreisindex angepasst

Neue Klebevignette ist Zitronengelb – Noch mehr Angebote für die Digitale Vignette ab Herbst 2018

Wien (OTS) - Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife jährlich an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2019 um 2,2 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahresvignette im kommenden Jahr 89,20 Euro und jene für Motorräder 35,50 Euro kosten. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 ASFINAG-Vignettenvertriebspartnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2018 gültig. Das neue Klebe-Vignettenjahr 2019 wird übrigens Zitronengelb.

Digitale Vignette als Alternative online im Webshop und über die ASFINAG-App erhältlich

In ihr zweites Jahr geht ab 2019 die Digitale Vignette, die an das Kennzeichen gebunden und online auf www.asfinag.at oder über die ASFINAG-App „Unterwegs“ erhältlich ist. „Die Digitale Vignette ist bereits sehr gut bei unseren Kundinnen und Kunden angekommen – es wurden schon über 1,3 Millionen Digitale Jahresvignetten verkauft“, zieht ASFINAG-Geschäftsführerin Ursula Zechner eine positive Bilanz. Die Vorteile: Kein Kleben oder Kratzen, jederzeit und ortsunabhängig zu kaufen und kein Aufwand mehr bei Scheibenbruch.

Mit dem Vignetten-Abo (dies ermöglicht bis auf Widerruf die automatische Verlängerung einer Digitalen Jahresvignette) erweitert die ASFINAG zudem das Serviceangebot ab November.

Neue Tarife 2019 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

10-Tages-Vignette: EUR 9,20

2-Monats-Vignette: EUR 26,80

Jahresvignette: EUR 89,20

Neue Tarife 2019 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,30

2-Monats-Vignette: EUR 13,40

Jahresvignette: EUR 35,50

Mauteinnahmen finanzieren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Österreich

Die ASFINAG ist ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. Wie alle Mauteinnahmen so werden auch die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf wiederum in die Erhöhung der Verkehrssicherheit, in die Verbesserung des Fahrkomforts sowie in den Betrieb und den Ausbau des 2.200 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert. Die Jahresvignette gilt wie gewohnt 14 Monate - vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Jänner des Folgejahres.

Günstig und sicher in Österreich unterwegs

Die 10-Tages-Vignette in Österreich bietet ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis:

Für 9,20 Euro (Preis für 2019) können Sie für zehn Tage 2.200 Kilometer an Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich benützen. Zum Vergleich: In der Schweiz gibt es nur eine Jahresvignette. In Slowenien kostet eine Sieben-Tages-Vignette 15 Euro, in der Slowakei eine Zehn-Tages-Vignette zehn Euro (Preise für 2018).

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

Telefon: +43 50108 18933

Mail: alexander.holzedl @ asfinag.at