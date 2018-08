Schnabl: „Schlögls Herz gehörte stets den PurkersdorferInnen!“

Im Oktober tritt eine Bürgermeister-Legende ab

St. Pölten (OTS) - LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ, dankt Karl Schlögl für seine unermüdliche Arbeit im Sinne der BürgerInnen Purkersdorfs: „Karl Schlögl hat als Politiker viele spannende Stationen erlebt. Im Herzen ist er immer Purkersdorfer geblieben und hat als Bürgermeister – viele GemeindebürgerInnen werden gar keinen anderen kennen – lange Jahre erfolgreich die Geschicke dieser wunderschönen Wienerwaldgemeinde geführt!“

Insgesamt 26 Jahre Bürgermeister, 2 Jahre Staatssekretär, 3 Jahre Innenminister und 1 Jahr in der NÖ Landespolitik schlagen in seinem Lebenslauf zu Buche. „In diesen Jahren hat er auch einen unheimlichen Wissens- und Erfahrungsschatz angesammelt. Ich freue mich sehr, dass er uns auch in Zukunft – egal ob auf Gemeinde- oder Landesebene – mit Rat und Tat zur Seite stehen wird“, bekräftigt Schnabl, ExpertInnen und erfahrene PolitikerInnen, wie Schlögl, auf Dauer an die SPÖ binden und zu Rate ziehen zu wollen.

„Wir setzen großes Vertrauen in Karl Schlögl, dass auch sein/e NachfolgerIn das Potential hat an seine Erfolge anzuschließen. Er hatte die Integrationskraft über die SPÖ-Stimmen hinaus WählerInnen anzusprechen. Er hatte sein Ohr stets bei den PurkersdorferInnen. Der Gemeinde hat er eindeutig seinen kräftigen Stempel aufgedrückt und diese Stück für Stück zu einem Schmuckstück herausgeputzt. Ein Bürgermeister für ALLE tritt im Oktober von der politischen Bühne ab und seinen verdienten Ruhestand an. Danke Karl!“, schließt Schnabl mit den besten Wünschen für die Zukunft.

