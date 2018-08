Terminaviso: Pressekonferenz der Ärztekammer für Wien – Lösungen zur Finanzierung des Spitalswesens in Wien

Weismüller: „Systemkollaps muss rechtzeitig abgewendet werden“

Wien (OTS) - (Noch) ist die medizinische Versorgung in Wien auf einem hohen Niveau, doch die Zukunftsaussichten sind nicht gerade rosig: Zu wenig Personal, Einsparungen, überbordende Bürokratie sowie wenig Zeit für die ärztliche Ausbildung kombiniert mit den demografischen Effekten eines rasanten Bevölkerungswachstums und einer gleichzeitigen Überalterung der Bevölkerung könnten in der Zukunft zu einem Systemkollaps führen – falls nicht rechtzeitig gegengesteuert wird.

Jede Form der Gegensteuerung bedarf auch monetärer Ressourcen, doch die sind derzeit knapp bemessen. Es bedarf also rascher finanzieller Lösungen für das Spitalswesen in Wien. Die Ärztekammer hat deswegen den am 4. September 2018 stattfindenden „Wiener Spitalsärztekongress 2018“ initiiert, um mit nationalen und internationalen Experten mögliche Lösungen zu erarbeiten.

Im Rahmen einer Pressekonferenz möchten wir Ihnen vorab die seitens der Wiener Ärztekammer denkbaren Lösungsansätze präsentieren und laden Sie herzlichst dazu ein.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Dr. Wolfgang Weismüller

Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

- Dr. Ernest Pichlbauer

Gesundheitsökonom, Wien

Zeit: Dienstag, 4. September 2018, 9.30 Uhr

Ort: Ärztekammer für Wien (Veranstaltungszentrum, 1. Stock, Saal 4 – Paul Watzlawick), 1010 Wien, Weihburggasse 10-12

Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer Wien

Mag. Alexandros Stavrou

(++43-1) 51501/1224

stavrou @ aekwien.at

http://www.aekwien.at