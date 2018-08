H.C.-Artmann-Preis 2018 an Gundi Feyrer

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler überreicht Gundi Feyrer den mit 10.000 Euro dotierten H.C.-Artmann-Preis.

Wien (OTS) - Die 1956 in Heilbronn geborene Gundi Feyrer studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München und freie Kunst in Hamburg, u.a. bei Gerhard Rühm. Sie trat neben ihrer Tätigkeit als Autorin auch als Filmemacherin, Objektkünstlerin und Zeichnerin hervor. Nach Aufenthalten in Hamburg, Paris, Madrid und Córdoba lebt sie heute in Wien.

Die vielseitige Künstlerin erhielt für ihre Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den N.C.-Kaser-Lyrikpreis 1994, das 3sat-Stipendium beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 1995, ein Österreichisches Staatsstipendium für Literatur sowie 2005 den Heimrad-Bäcker-Preis.

Die Verleihung des H.C.-Artmann-Preises findet am 19. September 2018 im Kabinetttheater um 19 Uhr statt. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler wird den Preis überreichen, Intendantin Julia Reichert gestaltet den theatralen Rahmen, Gerhard Rühm und Anna Hauf singen Chansons.

Die Stadt Wien verleiht im Zwei-Jahres-Rhythmus den H.C.-Artmann-Preis für herausragende Werke im Bereich der Lyrik. Der Preis richtet sich an Wiener Autorinnen und Autoren, deren Werke eine Verbindung mit dem Werk H.C. Artmanns aufweisen.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger:

https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/artmann.html

Eckdaten der Verleihung:

Mittwoch, 19. September 2018, 19 Uhr

Kabinetttheater, Porzellangasse 49, 1090 Wien

Anmeldung bis 17. September erbeten unter:

ines.varga@wien.gv.at.

Mag. Alfred Strauch

Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: +43 1 4000 81169

alfred.strauch @ wien.gv.at



Stefanie Gratzer

Kulturabteilung der Stadt Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1080 Wien,

Telefon: +43 1 4000-84714

E-Mail: stefanie.gratzer @ wien.gv.at