VBV ist beste Vorsorgekasse laut Verein für Konsumenteninformation

Zum dritten Mal Testsieger

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge ist die VBV – Vorsorgekasse Testsieger im jährlichen Ranking für betriebliche Vorsorgekassen der VKI-Zeitschrift Konsument. Besonders in der Kategorie „Sicherheit / Garantie“ konnte sich die VBV – Vorsorgekasse von ihren Mitbewerbern abheben.

Kurz vor Schulstart heißt es Notenschluss für Österreichs Vorsorgekassen. Ein „sehr gut“ gab es erneut für den heimischen Marktführer, die VBV – Vorsorgekasse und damit erneut die Auszeichnung als Testsieger. Das Branchenranking der VKI-Zeitschrift Konsument prüft jährlich alle österreichischen betrieblichen Vorsorgekassen in den Kategorien „Performance und Volatilität“, „Kosten“, „Nachhaltigkeit“, „Sicherheit / Garantie“, „Information und Transparenz“. „Wir konnten schon zum dritten Mal als Testsieger überzeugen und erreichten in den Kategorien ‚Nachhaltigkeit‘ und auch ‚Information & Transparenz‘ die volle Punktezahl“, freut sich KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender VBV – Vorsorgekasse. Weit vor den Mitbewerbern liegt der nachhaltige Finanzdienstleister vor allem in der Kategorie „Sicherheit / Garantie“ (26,14 von 30 Punkten). Insgesamt erreichte die VBV – Vorsorgekasse 86,77 von 100 Punkten.

Nachhaltigkeit, Sicherheit und Stabilität sind tief in der Unternehmensstrategie und -kultur der VBV verankert. Diese Werte ermöglichen es der VBV – Vorsorgekasse, durch exzellente Arbeit des gesamten Teams, auch in Zeiten niedriger Zinsen gute Erfolge für die Kunden zu erzielen. Das Ziel ist, Beiträge langfristig sicher zu erhalten und zu vermehren: So wurden seit Beginn der Veranlagung aus 100 Euro rund 154 Euro. Alle Unternehmens- und Veranlagungsentscheidungen trifft die VBV – Vorsorgekasse ausgewogen nach ethischen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Für ihre Qualitätsansprüche und ihr Engagement wird die VBV – Vorsorgekasse regelmäßig als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet, unter anderem mit dem Staatspreis für Unternehmensqualität, der Auszeichnung Great Place to Work oder dem österreichischen Klimaschutzpreis.

Details zum VKI-Testergebnis unter http://bvk.konsument.at/

Die VBV - Vorsorgekasse ist Pionier in nachhaltiger Veranlagung seit ihrer Gründung vor 15 Jahren. Für ihre Vorreiterrolle wurde der Finanzdienstleister bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Sie ist u.a. Staatspreisträger für Unternehmensqualität, VKI- Testsieger und Klimaschutzpreisträger. Der Marktführer in der obligatorischen, betrieblichen Vorsorge („Abfertigung NEU“) betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich.

