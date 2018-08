Rainhard Fendrich bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume

Außerdem u. a. mit Jan Josef Liefers, Aylin Tezel, Carmen Nebel und Ralf Moeller

Wien (OTS) - Mit vielen kleinen und großen Stars meldet sich Kai Pflaume am Samstag, dem 1. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins zurück, wenn „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ in die nächste Runde geht. Mit dabei sind neben Austropopstar Rainhard Fendrich auch Ralf Moeller, Christian Wolff, Marco Hösel, Elton, Carmen Nebel, Robert Maaser, Aylin Tezel und Jan Josef Liefers, die sich in neuen unglaublichen Duellen ihren jungen Herausforderern stellen. So tritt etwa Anna aus Österreich gegen Christian Wolff im „Holz-Duell“ an, Ferdinand aus Wien fordert Aylin Tezel im „Balladen-Duell“ heraus, und Rainhard Fendrich muss sich gegen Yael im „Plattencover-Duell“ beweisen.

Die Promis und ihre Herausforderer:

Das „Reifensprung-Duell“: Rona gegen Ralf Moeller

Dass damit die Ferien und die Zeit des Faulenzens nun endgültig vorbei sind, bekommt gleich zu Beginn der Show Ralf Moeller zu spüren, der gegen die zehnjährige Rona antreten darf. Im „Reifensprung-Duell“ werden nur „vollständige Grätschsprünge mit beiden Füßen“ auf einem hohen Traktorreifen gezählt. Wem geht dabei schneller die Luft aus?

Das „Holz-Duell“: Anna gegen Christian Wolff

Die kleine Anna, Tochter eines Tischlermeisters, hat eine ganz besondere Begabung: Sie kann Baumarten nur anhand des Holzgeruchs erkennen. Wer wäre besser geeignet, diese Herausforderung anzunehmen, als der bekannteste Förster des deutschen Fernsehens, Christian Wolff?

Das „Gabelstapler-Duell“: Philipp gegen Elton

Er ist gerade mal fünf Jahre alt, fährt aber einen Gabelstapler bereits wie ein Profi. Das Stapeln von Paletten auf dem Firmengelände seines Vaters ist für ihn die kleinste Übung, da ist die Aufgabe, mit dem Gabelstapler einen Turm aus Gläsern aufzubauen, schon eine ganz andere Herausforderung. Gegen Philipp wird der ehrgeizige Teamkapitän von „Wer weiß denn sowas?“ Elton im Duell antreten. Wer stapelt den höchsten gläsernen Turm?

Das „Fahrradtreppen-Duell“: Emil gegen Weltmeister Marco Hösel Im „Fahrradtreppen-Duell“ stehen Balance, Kraft und Können im Vordergrund. Emil, 14, ist sich sicher, dass keiner schneller eine steile Treppe auf dem Hinterrad eines Trialbikes hinaufspringt als er. Was er nicht ahnen konnte, kein Geringerer als der mehrfache Trial-Weltmeister Marco Hösel stellt sich seiner Herausforderung.

Das „Balladen-Duell“: Ferdinand gegen Aylin Tezel

Bei Ferdinands „Balladen-Duell“ ist Gedächtnisleistung gefragt. Er behauptet, anhand von nur drei zusammenhängenden Wörtern mehr Werke und den dazugehörigen Dichter benennen zu können als die literaturbegeisterte Schauspielerin Aylin Tezel. Für die textsichere „Tatort“-Kommissarin eine echte Herausforderung, denn der zehnjährige Ferdinand liebt das Spiel mit der Sprache und hat sogar schon eigene Gedichte verfasst.

Das „Cyr-Wheel-Duell“: Greta gegen Robert Maaser

Die elfjährige Greta fordert ihren Gegner, Rhönrad-Weltmeister Robert Maaser, im „Cyr-Wheel-Duell“ zu einer sportlichen Höchstleistung heraus. Anders als beim Rhönrad besteht das Cyr-Wheel nur aus einem Reifen. Das macht es nicht einfacher, aber schneller! In einer Minute müssen beide Sportler den Schwindel besiegen und so viele Umdrehungen schaffen, wie es ihr Können erlaubt.

Das „Plattencover-Duell“: Yael gegen Rainhard Fendrich

„Es lebe der Sport“ spielt zwar auch im Leben von Rainhard Fendrich eine entscheidende Rolle, aber in seinem Duell gegen die in Israel geborene Yael ist einzig sein Wissen über Schallplatten, genauer gesagt Schallplattencover, gefragt. Der vielfach ausgezeichnete Musiker muss anhand eines kleinen Bildausschnitts mehr Schallplatten erkennen und Titel und Künstler richtig benennen als seine elfjährige Herausforderin. Eine schwierige Aufgabe, denn Yaels Vater ist Besitzer eines Plattengeschäfts in München und sie ist inmitten von Schallplatten aufgewachsen.

Das „Kreidegeräusch-Duell“: Jarik gegen Carmen Nebel

Jarik, 14, ist ein wahres Multitalent. Mit elf Jahren gewann er die deutsche Meisterschaft im Mudo Kwan, 2017 wurde er zum besten Vorleser Deutschlands gewählt. Zu „Klein gegen Groß“ kommt Jarik aber mit einem ganz speziellen Talent: Er kann Buchstaben am kratzenden Kreidegeräusch auf einer Schultafel erkennen. Gegen ihn tritt eine ehemalige Lehrerin mit einem ganz feinen Gehör an. Moderatorin Carmen Nebel hat schon berufsbedingt ein Gespür für den richtigen Ton. Wer hat das bessere Gehör und entschlüsselt mehr mit Kreide auf eine Tafel geschriebene Worte nur am Geräusch?

Das „Burpee-Duell“: Levi gegen Jan Josef Liefers

Eine Kombination aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung wird als „Burpee“ bezeichnet, was der talentierte Turner Levi bestens beherrscht. Der Achtjährige fordert Schauspieler Jan Josef Liefers heraus und ist überzeugt, mehr Burpees absolvieren zu können, als der sportliche Frontmann der Band Radio Doria. Die besondere Herausforderung beim Burpee-Duell: Beim Strecksprung müssen die beiden zusätzlich über eine schwingende Schaukel springen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at