Minute führt die erste Echtzeit-KI-Videoanalyse-Plattform für Livestream-Sendungen ein

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -

Die KI-Livestream-Technologie von Minute analysierte 2018 die Spiele der Fußballweltmeisterschaft, was zu einem zweistelligen Wachstum in der Livestream-Nutzung führte

Die Video-Optimierungsplattform Minute kündigte ein neues Produkt in ihrer Reihe von Video-Tools an, das darauf abzielt, Livesendungen und -streams in Echtzeit zu analysieren. Das Unternehmen nutzt KI-Technologie, um Livestream-Sendungen zu überwachen und automatisch Videovorschauen in Echtzeit zu generieren, um die Verbraucherbindung zu erhöhen und letztendlich die Einnahmen durch Videos zu steigern.

Die Plattform des Unternehmens wurde vor Kurzem von den führenden Rundfunkanstalten für die Online-Berichterstattung der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland verwendet. Während der Spiele-Livestreams sorgte das Unternehmen für eine hohe Bindung und Hunderte Millionen von Ansichten, was in einem Anstieg von 13 % bei neuen Nutzern des Livestreams resultierte.

"Unser Produkt ist das erste seiner Art, das Videos in Echtzeit überwacht und in der Lage ist, die Inhalte zu analysieren, um wichtige Momente zu erfassen und unmittelbar zu bewerben", sagte Amit Golan, CEO und Mitgründer. "Da die Videostrategie immer kostspieliger wird, ist es für Herausgeber wichtig, sich darauf zu konzentrieren, ihre Videoeffizienz zu optimieren. Wir sind hocherfreut über die Resonanz auf unsere Plattform und freuen uns darauf, unseren Service auch auf die Inhalte von anderen Branchen unserer Herausgeberpartner auszuweiten."

Die Plattform ist die erste am Markt, die eine auf den Nutzer gerichtete Technologie präsentiert, die die Anzahl des Abspielens von Videos erhöht und eine neue videobasierte Einnahmequelle erschafft. Die Unternehmenstechnologie wird auf Dutzenden von Sport- und Nachrichten-Websites sowie Websites der Unterhaltungsindustrie in der ganzen Welt eingesetzt und zeigt einen Anstieg der Videorentabilität um bis zu 37 %, je nach Umfang des Programms.

"Durch unsere einzigartige Video-Tiefenanalyse und Crowdsourcing-Technologie entdecken wir automatisch, welche inhaltlichen Teile die Nutzer durch eine personalisierte Erfahrung in Echtzeit tatsächlich ansprechen", fügte Golan hinzu. "Wir können die ansprechendsten Vorschauen erkennen und erzeugen, um die Bindung zu erhöhen."

Minute hat verschiedene Produkte auf den Markt gebracht, darunter Smart Video Preview, was die effektivsten Fünf-Sekunden-Teaser generiert, die die Durchklickraten um durchschnittlich 300 % erhöhen, sowie Top Videos, das die leistungsstärksten Videoartikel automatisch aggregiert und Verbrauchern interne Videoempfehlungen präsentiert.

Über Minute

Minute ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Video-Optimierung. Mit der Entwicklung kreativer technologischer Innovationen und der Bereitstellung effizienter, praktischer Tools für webbasierte Herausgeber hat Minute die Rentabilität durch die Belebung von Videoinhalten mit einem atemberaubenden und fesselnden Benutzerereignis maßgeblich gesteigert. http://www.minute.ly

