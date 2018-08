Maxi Blaha ab Oktober als Emilie Flöge zurück im Belvedere

Wien (OTS) - Nach Auftritten in Amerika und Australien zeigt die österreichische Schauspielerin ihr Erfolgsstück wieder im Marmorsaal des Oberen Belvedere. Die Tickets für dieses besondere Theater-Kunst-Event sind bereits an den Kassen des Belvedere oder bei WIEN-TICKET erhältlich.

Das Stück Emilie Flöge – Geliebte Muse tourt derzeit in der englischen Version um die Welt, nach erfolgreichen Aufführungen in New York ist es nun in Sydney zu sehen. In Wien ist Maxi Blaha ab 2. Oktober 2018 wieder als It-Girl der Wiener Moderne zu erleben.

Mit dem Ticket zu dieser Veranstaltung lädt das Belvedere zu einem Abendprogramm mit Begrüßungssekt, einem Rundgang durch die weltberühmte Klimt-Sammlung im ersten Stock des Museums und der Aufführung im Marmorsaal ein.

Das Stück porträtiert mit Gustav Klimt und seiner Lebensgefährtin Emilie Flöge zwei der wichtigsten Personen der Wiener Moderne. Flöge gestaltete als Modepionierin, Künstlerin und Geschäftsfrau die Gesellschaft am Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend mit. Basierend auf mehr als vierhundert Postkarten und Briefen Klimts an Flöge zeigt das Bühnenwerk die komplexe Beziehung zweier starker Charaktere. Geschrieben wurde es von der Londoner Autorin Penny Black.

Maxi Blaha machte sich mit ihren Solodarstellungen großer Persönlichkeiten wie Bertha von Suttner einen Namen. Ihre neueste Produktion über Emilie Flöge, die starke Frau an Gustav Klimts Seite, wurde im Frühjahr vom Wiener Publikum begeistert aufgenommen.

Ticketinfo

€ 39,– / ermäßigte Tickets ab € 34,–

Tickets inklusive Besichtigung der Neuaufstellung der Klimt-Räume und Sektempfang

Erhältlich unter [www.wien-ticket.at] (http://www.wien-ticket.at/), am WIEN-TICKET Pavillon bei der Staatsoper und an allen WIEN-TICKET Vorverkaufsstellen sowie an den Kassen des Belvedere

Informationen zum Stück

EMILIE FLÖGE – GELIEBTE MUSE

von Penny Black

für Maxi Blaha

Schauspiel: Maxi Blaha

Musik: Georg Buxhofer

Regie: Heidelinde Leutgöb

Kostüm: A. Daphne Katzinger

Schmuck: Evelyn Obermaier

Maske: Beate Lentsch-Bayerl

Regieassistenz: Valentina Waldner

Idee, Produktion: Maxi Blaha

Uraufführung; 13.3.2018, Oberes Belvedere, Marmorsaal

HERBSTTERMINE IM BELVEDERE: 02.10., 16.10., 13.11., 15.11., 20.11., 27.11., 29.11. und 04.12.2018

Gastspiele 2018: Istanbul, Paris, London, New York, Australien, Neuseeland und Indien

Gastspiele 2019: Slowenien, Japan, New York und Washington

Nähere Informationen und Fotomaterial finden Sie [HIER] (https://bit.ly/2CzhB9s).

Emilie Flöge - Geliebte Muse



Datum: 27.11.2018, 18:30 - 21:00 Uhr



Ort:

Oberes Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien



Url: https://www.belvedere.at/de/events&search=emilie



