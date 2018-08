Radio Wien, das stärkste Lokalradio in Wien

Wien ist mit sechs privaten Mitbewerbern einer der härtesten Radiomärkte Österreichs. Trotzdem behauptet sich Radio Wien wieder als meistgehörtes Wiener Lokalradio. Das ist das erfreuliche Ergebnis des Radiotests für den Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018.

Bei den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahren erreichte Radio Wien einen Marktanteil von 16% (Montag bis Freitag) und damit genauso viel wie seine beiden nächsten privaten Mitbewerber zusammen. Unverändert stark präsentieren sich die Ergebnisse für die Kernzielgruppe 35+. Die Tagesreichweite liegt hier bei 15,9% und der Marktanteil bei 19% (Mo-Fr). Demnach wird in dieser Zielgruppe fast jede fünfte in Wien gehörte Radiominute ORF Radio Wien gewidmet. In dieser Zielgruppe wird Radio Wien von fast zweimal so vielen Personen gehört wie sein stärkster privater Mitbieter.

„Es ist eine Freude, dass wir in Zeiten immer stärker werdenden Wettbewerbs den ersten Platz erfolgreich verteidigen konnten. Besonders stolz sind wir, dass sich das Bemühen um Qualität, das unentwegte Ringen um Aktualität mit Wien-Bezügen und der unermüdliche Einsatz im Dienste unserer Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auszahlen und dass Radio Wien von allen Wienerinnen und Wienern, egal welchen Alters, gern gehört wird. Das ist der Erfolg eines engagierten und professionellen Teams auf dem schwierigen Pflaster einer Großstadt mit der ihr eigenen Vielzahl an Interessen und Möglichkeiten.“, so ORF Wien Landesdirektorin Dr. Brigitte Wolf.

Programmchefin Jasmin Dolati: „Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, das beste Lokalradio der Bundeshauptstadt zu gestalten. Es ist uns wichtig, Aktionen gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern durchzuführen – so z. B. den Radio Wien-Gesundheitsmonat, der sich den ganzen September über allen Aspekten der Gesundheit widmen wird.“

