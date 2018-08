ASFINAG: Ende der Sommerferien bringt erneut starkes Reisewochenende

Wien (OTS) - Kommendes Wochenende gehen die Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in einer Reihe deutscher Bundesländer zu Ende. Dazu kommen noch die Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen. Das bedeutet innerhalb von Österreich am Wochenende intensiven Verkehr in Richtung Wien bzw. Ostösterreich sowie nach Deutschland.

Da aber viele Urlaubende auch jetzt noch in den Süden aufbrechen, erwartet die ASFINAG auf den wichtigen Reiserouten in beiden Fahrtrichtungen starkes Verkehrsaufkommen. Das gilt vor allem für die A 2 Süd, A 9 Pyhrn, A 10 Tauern und A 11 Karawanken Autobahn wie für die Tiroler A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Als wichtige Ost-West Verbindungen sind vor allem die A 8 Innkreis, die A 25 Welser, die A 1 West und die A 4 Ost Autobahn in beiden Richtungen betroffen.

Veranstaltungen

Radmarathon Ötztal: Von 31. August bis 2. September findet der Ötztaler Radmarathon statt. Sonntag, den 2. September kommt es im Bereich der Anschlussstelle Innsbruck-Süd in beiden Richtungen zwischen 8.00 und 10.00 Uhr zu Sperren der Auf- und Abfahrten. Ebenfalls Behinderungen gibt es in diesem Zeitraum bei den Anschlussstellen Matrei Richtung Süden und Brennersee Richtung Norden. Bei der An- und Abreise sind Verzögerungen auf der A 12 bei der Anschlussstelle Haiming/Ötztal möglich.



Gartenbaumesse Tulln: Von 30. August bis 3. September findet im Messezentrum Tulln die Gartenbaumesse statt. Mit Verzögerungen ist auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße im Bereich der Anschlussstelle Tulln zu rechnen.



Harley Davidson European Bikeweek : Von 4. bis 9. September findet am Faaker See in Kärnten die European-Bike Week statt. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Anschlussstelle Villach-Ossiacher See am 8. September von 12.00 bis 14.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Weiters wird am 8. September in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr die Abfahrt Wernberg (A 2) Richtung Italien gesperrt. Bei der An- und Abreise ist im Bereich Villach mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.



