Gewerkschaft vida: Lehrberuf Nah- und Distributionslogistiker völlig blutleer

vida-Delfs: “Lehrlinge dürfen nicht missbraucht werden, um Personallücken zu stopfen“

Wien (OTS) - Ein klares Nein zum neu geplanten Lehrberuf Nah- und Distributionslogistiker, eingebracht von der Post, kommt von der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. „Hier wurde für eine einzige Firma ein Lehrberuf mit völliger Inhaltsleere aus dem Boden gestampft“, kritisiert Karl Delfs, Bundessekretär des vida-Fachbereichs Straße.

Wenig Ausbildung, kaum Perspektiven

Das vorliegende Berufsbild „bietet so gut wie keine Qualifikationen“, so Delfs. Lehrlinge würden zwar lernen, wie man Sendungen und Pakete zustellt, damit „erschöpft sich die Ausbildung aber dann auch schon, da in diesem Beruf kaum kaufmännische und administrative Tätigkeiten vorhanden sind. Ich frage mich, wie man eine dreijährige Lehre ohne Inhalte füllen möchte“, so der vida-Gewerkschafter. Zudem sollen die zukünftigen Lehrlinge zwar mit Zustellfahrzeugen fahren, „für den Führerschein müssen sie aber selbst aufkommen, sprich ihn selbst bezahlen“, ärgert sich Delfs. Er verweist zudem darauf, dass Auszubildende, die sich für diesen Beruf entscheiden, kaum Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt hätten, da „die Nachwuchskräfte so gut wie ausschließlich an eine Firma gebunden wären.

Delfs vermutet, dass „das betroffene Unternehmen am Arbeitsmarkt kein Personal mehr findet und jetzt soll mit einem vermeintlichen Lehrberuf diese Lücke gefüllt werden. Lehrberufe ohne Inhalte zu schaffen, um offene Stellen zu besetzen, kann jedoch nicht der richtige Weg sein.“



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267 bzw. 0650 36 36 399

E-Mail: peter.leinfellner @ vida.at

Internet: www.vida.at