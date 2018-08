AVISO – Freitag, 31.8., 7.45 Uhr: SPÖ-Medienaktion gegen 60-Stunden-Woche - „Sie zahlen, wir liefern“ vor KTM-Filiale

Lercher/Brunner/Kocevar liefern KTM-Chef Pierer durch ÖVP-Wahlkampfspenden bestellte Geschenke

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Inkrafttretens des neuen Arbeitszeitgesetzes am 1. September werden SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführer Andrea Brunner und der niederösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar am Freitag, 31. August 2018, mit einer Medienaktion gegen den unsozialen 12-Stunden-Arbeitstag und die 60-Stunden-Arbeitswoche protestieren. Unter dem Titel „Sie zahlen, wir liefern“ werden Lercher, Brunner und Kocevar vor der KTM-Filiale in Vösendorf die durch ÖVP-Wahlkampfspenden von KTM-Chef Pierer bestellten Geschenke in Form von Paketen abliefern. ****

Datum: Freitag, 31. August 2018, 7.45 Uhr

Ort: KTM-Filiale Vösendorf, Schönbrunner Alle 18, Vösendorf

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mr

