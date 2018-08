Keine „Hausverbote“ an der Diplomatischen Akademie Wien

Wien (OTS) - Die Diplomatische Akademie Wien weiß die Verbundenheit von Absolventen und Studenten mit ihrer Alma Mater sehr zu schätzen. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und in diesem Sinne haben sich in den letzten Tagen Absolventen mit einem „Offenen Brief“ zu den Grundwerten dieser Schule für internationale Beziehungen geäußert. Wir bedauern aber, dass dies in einer Form geschehen ist, die den Eindruck erwecken konnte, dass die Diplomatische Akademie Wien „Hausverbote“ in Betracht ziehen könnte. Dialog und der freie Austausch von Meinungen sind ein zentraler Wert dieser Akademie. Der Direktor Botschafter Emil Brix: „Es widerspricht völlig dem Geist und den Zielsetzungen der Diplomatischen Akademie Wien, Vortragende aufgrund ihrer politischen Tätigkeiten zu zensurieren. Dies kommt für uns nicht in Frage. Die Diplomatische Akademie Wien wird selbstverständlich weiterhin die langjährige erfolgreiche Vortragende Dr. Karin Kneissl zu Vorlesungen und anderen Veranstaltungen an der Diplomatischen Akademie einladen“.

