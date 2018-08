Einladung: Pressekonferenz Laufend helfen - 2. Malteser Kinderhilfelauf in Amstetten

Amstetten (OTS) - Nach dem großen Erfolg von 2017 mit rund 1300 StarternInnen zu Gunsten der MALTESER Kinderhilfe, sind wir in der finalen Vorbereitung für den 2. Kinderhilfelauf, am 30. September 2018 in Amstetten.

Einladung zum Pressegespräch am 6. September um 9:30 Uhr im Hilde Umdasch Haus, Stefan-Fadinger-Straße 34, 3300 Amstetten

Cesár Sampson der österreichische ESC Teilnehmer 2018 wird den MALTESER Kinderhilfelauf mit seiner Teilnahme ehrenamtlich unterstützen - im Anschluss an die Siegerehrung wird er zusätzlich für eine Stunde Autogrammkarten signieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen Reinhard Gruber (Veranstalter und Geschäftsführer Heilsportpraxis), Olivier Loudon (Geschäftsführung Malteser Kinderhilfe) sowie Bürgermeisterin Ursula Puchebner, als Vertretung der Stadt Amstetten, zur Verfügung.

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

*) Vorstellung des Hilde Umdasch Hauses

*) Präsentation des Charity Lauf Konzepts zu Gunsten der MALTESER Kinderhilfe

*) Neuerungen im Lauf Konzept zum Vorjahr

Alle Gesprächspartner stehen ihnen anschließend für Fragen und persönliche Interviews zur Verfügung, danach ist eine Führung durch das Hilde Umdasch Haus vorgesehen.

Anmeldung für das Pressegespräch am 6. September 2018 um 9:30Uhr im Hilde Umdasch Haus, Stefan-Fadinger-Straße 34, 3300 Amstetten, bitte per Mail: office@malteser-kinderhilfe.at, bis 3. September. Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter der Rufnummer 07472/98201-10.

