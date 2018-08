Brücke über die Große Tulln bei Gollarn wird generalsaniert

Mit der Fertigstellung ist Ende Oktober zu rechnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Brücke über die Große Tulln bei Gollarn im Zuge der Landesstraße B 1 generalsaniert. Im Zug der Sanierung der Brücke (Stützweite rund 20 m) wird der Fahrbahnbelag, die beiden Randbalken sowie die Brückenabdichtung abgetragen und anschließend durch eine dem letzten Stand der Technik entsprechenden Ausführung ersetzt. Durch einen bewehrten Aufbeton wird außerdem das Tragwerk für den anfallenden, erhöhten Fahrzeugverkehr ertüchtigt. Beidseitig wird zur Absturzsicherung auch ein neues Brückengeländer hergestellt, das, um den Gehsteig zu verbreitern, seitlich montiert wird. Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Langlebigkeit der Brücke werden Sanierungen an der Brückenuntersicht, der bachseitigen Widerlagersicherung sowie dem Entwässerungssystem vorgenommen.

„Fast 14.000 km an Landesstraßen und 4.530 Brückenobjekte müssen in Niederösterreich instandgehalten werden. Mit Mitteln in der Höhe von rund 400.000 Euro werden wir dieser Verantwortung bei der Brücke an der B 1 im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen gerecht“, so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko:

Das bereits in die Jahre gekommene, 1947 erbaute ein-feldrige Plattenbalkentragwerk wies massive Zeitschäden auf bzw. es entsprachen einige Bauteile dieser Brücke nicht mehr den heutigen Standards. Die Bauarbeiten werden in einem Zeitraum von 14 Wochen von der Firma Strabag bei halbseitiger Bauweise mit Ampelregelung ausgeführt, mit der Fertigstellung ist Ende Oktober zu rechnen. Die Gesamtbaukosten von rund 400.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

