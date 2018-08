Italiens größter Dienstleistungsvermittler ProntoPro startet in Österreich

Hochzeitsplaner, Maler, Architekt oder Yogalehrer per Mausklick gefällig?

Wien (OTS) - Der italienische Marktführer für Dienstleistungsvermittlung ProntoPro startet ab sofort in Österreich und der Schweiz. Das Headquarter hat ProntoPro in Wien aufgeschlagen.

Österreichs Dienstleistungsprofis lassen sich jetzt einfach und bequem per Mausklick auf dem Marktplatz ProntoPro finden. Rund 2.500 vertrauenswürdige Profis bieten bereits ihre Dienste flächendeckend in allen österreichischen Bundesländern an. Auf ProntoPro.at finden sich nicht nur Handwerker, sondern rund 100 Berufsgruppen, die Dienstleistungen in 500 Service-Kategorien offerieren, von Fotografen über Installateure bis zu Fitness-Coaches und Nachhilfelehrern. Durch die stetig wachsende Community rechnet ProntoPro in den kommenden Jahren mit rund 50.000 Profis, die ihre Leistungen über die Plattform anbieten werden.

ProntoPro wurde 2015 in Italien gegründet und ist mittlerweile mit rund 300.000 Anbietern, 1 Million registrierten Nutzern und etwa 2,5 Millionen Besuchern pro Monat mit Abstand das führende Dienstleistungs-Portal. „Wir freuen uns darauf, jetzt auch den Österreichern die Suche nach vertrauenswürdigen Dienstleistern so einfach wie möglich zu machen“, so ProntoPro-Gründer Marco Ogliengo.

Den vertrauenswürdigen Profi mühelos per Mausklick finden

Potenzielle Kunden ersparen sich mit ProntoPro die oft langwierige Suche nach dem Dienstleister ihres Vertrauens und den mühsamen Preisvergleich. ProntoPro ermöglicht, dass potenzielle Kunden von den Dienstleistern ein maßgeschneidertes Angebot erhalten. Die Nutzer werden mit einigen Fragen angeleitet, damit sie ihre Bedürfnisse konkret formulieren können. Im Verlauf der folgenden Stunden erhalten sie dann auf Basis dieser Angaben rund fünf Angebote, die sie vergleichen können, bevor sie ihre Auswahl treffen.

Die Dienstleister werden von den Kunden bewertet, Kundenrezensionen, Fotos vergangener Projekte und Hintergrundinformationen zum jeweiligen Anbieter erleichtern Nutzern die Wahl. Bei größeren Projekten wie dem stressigen Umzug in ein neues Zuhause lassen sich verschiedenste Anbieter praktischerweise gleich auf einmal finden – vom Innenarchitekten für die Wohnung oder dem Architekten für das Haus über den Renovierungsprofi oder den Maler bis zur Umzugsfirma und dem Gärtner für das neue Grundstück.

Für Dienstleistungsprofis wird mit ProntoPro die für den stabilen Geschäftserfolg so wichtige Akquise neuer Kunden einfacher. Sie zahlen dabei nur, wenn sie den Auftrag für lukrativ halten und mit dem Kunden in Kontakt treten wollen. „Es gibt viele Profis, die mit ProntoPro noch leichter Kunden finden und damit ihr Geschäft ankurbeln können“, ergänzt Marco Ogliengo. „Wir haben einen Tischler, der nach einem Jahr Präsenz auf ProntoPro seinen Umsatz um 40 Prozent steigern konnte. Oder einen arbeitslosen Chefkoch, der nun über ProntoPro seine Dienste privat anbietet und damit ein neues Betätigungsfeld gefunden hat“, so Marco Ogliengo über aktuelle Erfolgsgeschichten.



ProntoPro: Von der eigenen Hochzeit zur Unternehmensgründung

Das ProntoPro Gründerteam, Marco Ogliengo und Silvia Wang, war für den Internetkonzern Rocket Internet (Hello Fresh, Westwing, Zalando & Co) in Asien tätig, als es beschloss, nach Italien zurückzukehren. Bei der mühsamen und zeitaufwändigen eigenen Hochzeitsplanung wurde den beiden schnell klar, dass in Italien etwas fehlte: ein Online-Marktplatz für Dienstleistungen. So entstand die Idee für ProntoPro. Drei Jahre nach der Gründung ist das Unternehmen heute Marktführer in Italien. Vor Kurzem hat ProntoPro weitere 2,5 Millionen Euro Kapital von seinen privaten Investoren erhalten, um seine Expansion in den Nachbarländern voranzutreiben. ProntoPro beschäftigt im Hauptquartier in Mailand 100 Mitarbeiter/innen. Für das Österreich-Business zeichnet Richard Pölderl gemeinsam mit Antje Lausch verantwortlich.

Über ProntoPro:

ProntoPro ist der Marktplatz, um Dienstleistungsprofis und ihre Kunden zusammenzubringen. In Italien haben bereits mehr als 700.000 Kunden den Marktführer ProntoPro genützt, um einen der rund 300.000 registrierten Dienstleister in den 500 Service-Kategorien zu suchen, die von Catering, Installationsarbeiten, Fitness-Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe reichen. In Österreich ist ProntoPro seit August 2018 mit einem eigenen Marktplatz vertreten. Rund 2.500 Profis in allen österreichischen Bundesländern bieten Kunden bereits ihre Dienste an. ProntoPro wurde 2015 gegründet, hat seinen Sitz in Mailand und wird von privaten Investoren finanziert. Das Österreich-Büro hat seinen Sitz in Wien und ist auch das Headquarter für die Schweiz.

