1. Pressekonferenz: Fonds andersART

andersART ist ein Fonds der Haselsteiner Familien-Privatstiftung zur Förderung von Outsider-Kunst.

Wien (OTS) - Hans Peter Haselsteiner, Angelica Bäumer und Tanja Skorepa laden herzlich zur

1. Pressekonferenz von andersART, einem Fonds der Haselsteiner Familien-Privatstiftung zur Förderung von Outsider-Kunst.

andersART ist ein Fonds in Gründung nach dem österreichischen Bundes-, Stiftungs- und Fondsgesetz. Mit dem Fonds soll der Kreis der bereits bestehenden Initiativen zur Förderung geistig oder psychisch beeinträchtigter Künstlerinnen und Künstlern erweitert und den oftmals im Verborgenen lebenden Kunstschaffenden sowie deren Familien Hilfe und Perspektive geboten werden. Insbesondere sollen Künstlerinnen und Künstler, die zuhause bei ihren Familien leben, mit professioneller Hilfe unterstützt werden, um ihre künstlerische Begabung weiterzuentwickeln.

Mit der Leitung des Fonds andersART wurde Prof. Angelica Bäumer betraut, als Mitarbeiterin wird Tanja Skorepa für die Umsetzung der Initiative zu Seite stehen.

Jährlich wird ein Programm entwickelt, welches die Organisation von Ausstellungen und Symposien und die Herausgabe von Katalogen und Büchern, aber auch praktische Hilfeleistungen umfasst.

Zum Auftakt wird am 12.9.2018 die Ausstellung mit Arbeiten von Albert Masser, Johanna Rohregger und Martin Schauer eröffnet und die Publikation „Außenseiter-Kunst in der Familie“ von Angelica Bäumer in der STRABAG Artlounge präsentiert.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlichst zur Pressekonferenz eingeladen. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Fonds andersART: Vernissage und Buchpräsentation

Die erste Ausstellung des neugegründeten Fonds andersART, die in den Räumlichkeiten der STRABAG Artlounge stattfindet, präsentiert Arbeiten von Albert Masser, Johanna Rohregger und Martin Schauer. Im Rahmen der Vernissage wird das neu erschienene Buch „andersART – Außenseiter-Kunst in der Familie” vorgestellt. Die Künstlerin und die Künstler werden anwesend sein!

Datum: 12.09.2018, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: STRABAG Artlounge

Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Österreich

Url: http://www.andersart.net

Rückfragen & Kontakt:

Fonds andersART

Tanja Skorepa, 0664 300 56 95, tanja.skorepa @ andersart.net