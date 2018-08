VPNÖ-Schneeberger zur Rückkehr Landbauers: Nehme FPÖ-Entscheidung zur Kenntnis

Erwarte korrekte Zusammenarbeit zwischen den Landtagsklubs

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Die Entscheidung, dass Udo Landbauer als geschäftsführender Klubobmann der FPÖ in den NÖ Landtag zurückkehrt, lag ausschließlich bei der FPÖ selbst. Als Klubobmann der Volkspartei Niederösterreich nehme ich diese Partei- und Klubentscheidung zur Kenntnis. Die FPÖ hat richtigerweise erkannt, dass eine Funktion Landbauers in der NÖ Landesregierung eine Belastung für das Miteinander in unserem Bundesland gewesen wäre. Was die künftige Tätigkeit Landbauers im Niederösterreichischen Landesparlament betrifft, erwarte ich eine korrekte Zusammenarbeit auf Basis unseres gemeinsamen Arbeitsprogrammes“, kommentiert VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger die Entscheidung zur Rückkehr Udo Landbauers in den NÖ Landtag.

