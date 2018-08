Fleißig und bürgernah: Margaretner Bezirksrat klopft an 10.000ste Türe

Wien (OTS/SPW) - Seit 2013 läuft die Hausbesuchsaktion der SPÖ Wien nun schon. In allen Bezirken der Stadt besuchen MitarbeiterInnen der Sozialdemokratie Wohnhausanlagen, klopfen an Türen und befragen die BewohnerInnen nach ihrer Meinung zur Politik und auch danach, was sie gerne verändert oder verbessert hätten. Von Anfang an dabei ist der Margaretner Bezirksrat Christian Seidl und zählt dabei zu den Fleißigsten. Am 27.8. klopfte er an die 10.000ste Haustüre. Landesparteisekretärin Barbara Novak begleitete Seidl und bedankte sich für sein außerordentliches Engagement.

„Mir hat diese Aktivität sofort zugesagt. Da wollte ich unbedingt dabei sein“, erklärt der Bezirksrat. „Durch das ständige Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern weiß ich auch, was die wirklichen Themen sind und habe gelernt, besser zu unterscheiden, was wichtig ist und welche politischen Diskussionen nur in bestimmten Zirkeln eine Rolle spielen.“

Eine ordentlich bezahlte Arbeit, eine gute Ausbildung für die eigenen Kinder, eine Wohnung, die man sich leisten kann und ein zuverlässiges Gesundheitssystem im Krankheitsfall seien die wirklich wichtigen Anliegen der normalen Menschen.

Für SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak ist der direkte Kontakt zur Bevölkerung „die Seele der Wiener Sozialdemokratie“. „Die Wiener SPÖ gestaltet seit über 70 Jahren gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern die Stadt. Weil wir wissen, was den Menschen wichtig ist und was sie nicht wollen, ist Wien heute ein international bestauntes Beispiel für eine lebenswerte Millionenstadt. Wir nutzen die `Schwarmintelligenz´ schon weit länger, als es diesen Begriff aus der Welt der Social Media überhaupt gibt.“ Der Dank hierfür gelte besonders vorbildlichen Mitarbeitern wie Christian Seidl, die große Teile ihrer Freizeit dafür nutzen, für die Verbesserung der Lebensumstände Anderer zu arbeiten.

Neben den großen „Lebensthemen“ spielen natürlich auch kleinere, regionale Anliegen eine Rolle. „Wir erhalten durch die Hausbesuche hunderte Anregungen für unsere Arbeit im Bezirk“, erzählt die Bezirksparteivorsitzende Gemeinderätin Sandra Frauenberger. „Insbesondere bei den großen Umsetzungen wie der Errichtung des Kinderfreibads oder den Neugestaltungen des Klieber- und Einsiedlerparks sind die Ideen und Hinweise der Margaretnerinnen und Margaretner sehr wertvoll und helfen uns bei der Arbeit.“

Eine besondere Motivation seien oft die kleinsten Dinge, erzählt Christian Seidl. „Mir taugt es auch, wenn wir es schaffen schnell und unbürokratisch kleinere Probleme des Alltags zu lösen – wie zum Beispiel ein neues Sitzbankerl im Gemeindebau aufzustellen oder durch zusätzliche Aschenbecher für mehr Sauberkeit zu sorgen.“ Seidl will jedenfalls mit vollem Engagement weiter machen. „Bei Wahlen sehen wir, dass wir dort, wo wir ständig präsent sind, deutlich bessere Ergebnisse erzielen als anderswo. Die guten Wahlergebnisse der SPÖ Margareten in den letzten Jahren sind sicher auch auf unsere Hausbesuchsaktionen zurückzuführen.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien