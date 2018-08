AVISO: Kreativwettbewerb 2018 – Preisverleihung im Technischen Museum Wien

Auch im Jahr 2018 konnten sich künstlerisch aktive Menschen mit Behinderung am Kreativwettbewerb beteiligen.

Wien (OTS) - Die Preisverleihung erfolgt am 13. September 2018 im Technischen Museum Wien. Das diesjährige Motto des Kreativwettbewerbs lautet: „Alles Technik“. Die Wiener Hilfswerk-Nachbarschaftszentren laden in Kooperation mit dem Technischen Museum Wien zur Preisverleihung.

Kreativwettbewerb 2018 - Preisverleihung

Zeit: Donnerstag, 13. September 2018 von 14.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Künstlerisches Rahmenprogramm: Livemusik mit der Gruppe „Mundwerk“

Ausstellung der Kunstwerke

Termine: 4.-6. September und 10.-12. September 2018, jeweils 16.00-18.00 Uhr

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien

Infos unter der Tel. 01/512 36 61-404 oder via E-Mail an nachbarschaftszentren@wiener.hilfswerk.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

