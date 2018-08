Spenden und Spielen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Schon zum siebenten Mal fand dieses Jahr am 24. August die IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy statt. Auf Grund des großen Erfolges des Vorjahres war der Austragungsort abermals der Golf Club Wien Freudenau.

Auch bei der Auswahl der spendenbegünstigten Organisation entschied man sich wieder für die Österreichische Kinderkrebs Hilfe. Die unkomplizierte Hilfestellung, die diese den Kindern und Familien, die mit großem Leid konfrontiert sind, bietet wird ausschließlich über Spenden finanziert und bedarf unser aller Unterstützung.

Das fanden auch heuer wieder zahlreiche Golffreunde und trafen sich gut gelaunt zum Tag des gemeinsamen Spiels. Wie alljährlich wurde Texas Scramble als Spielvariante gewählt, um auch hier den gemeinsamen Erfolg vor das Einzelergebnis zu stellen.

Unter den Teilnehmern waren Vstd.-Dir. Mag. Dr. Rainer Borns von der Volksbank Wien, der einmal mehr das Team um IMMO-CONTRACT GF KR Karl Fichtinger verstärkte. Ebenso von der Volksbank Wien durften wir Frau Dir. Mag. Elisabeth Fritz–Fraisl begrüßen. Auch der Schauspieler Christian Spatzek gab quasi ein Gastspiel, Termine riefen ihn noch vor Beendigung der Runde vom Platz. Wie schon im vergangenen Jahr war Frau Nadine Dreher, Golf Professional mit Handicap 0, als Gast von IMMO-UNITED unter den Spielern sowie viele Größen der Immobilienbranche, die sich dieses Turnier alljährlich nicht entgehen lassen.

Dank ihres finanziellen Engagements konnte bei der Abendveranstaltung ein Scheck über 19.860,- an Frau Anita Kienesberger, Geschäftsführerin der Österreichischen Kinderkrebshilfe, übergeben werden, der von Herrn Dr. Markus Benn-Ibler vom Notariat Benn-Ibler auf 20.000,- aufgerundet wurde. Somit konnte das Vorjahresergebnis erreicht, aber eigentlich auch übertroffen werden. Im vergangenen Jahr wurde die eingespielte Summe von 18.500,- auf 20.000,- aufgestockt.

Gewiss war dieses Jahr die gut organisierte Tombola, die mit vielen attraktiven Preisen lockte ein Grund für den zusätzlichen Spendenerfolg. Voraussichtlicher Termin für unsere 8. IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy wird der 23. August 2019 sein….

IMMO-CONTRACT ist der größte Immobilientreuhänder in der Volksbank-Gruppe. Mit mehr als 130 MitarbeiterInnen und über 20 Standorten hat sich IMMO-CONTRACT seit nunmehr über 25 Jahren als Qualitätsmakler am Markt etabliert. IMMO-CONTRACT bietet seine Dienstleistungen rund um die Immobilie in den Bereichen Vermittlung, Bewertung und Verwaltung an.

Ein ganz großes Dankeschön ergeht nochmals an alle Sponsoren und Unterstützer, die mit Ihren Sponsorenbeiträgen und Spenden für die Tombola dieses sensationelle Ergebnis ermöglicht haben.

Sponsoren:

ERGO Versicherung, immo 360 grad gmbH, IC-Hausverwaltung, IQ Bürotechnik Verkauf & Service GmbH, IC St. Pölten, Herztraum Immobilientreuhand GmbH, Günther H. KASSNER GmbH, Volksbank Oberösterreich Wels, EDI-Real, Volksbank Wien AG, Sport 2000 Löwe, Michael Herf GmbH (UNIQA), Immobilien Scout Österreich GmbH, Ösֳterreichische Ärzte- und Apothekerbank, IMMOunited GmbH, Volksbank Oberösterreich Ried, IWB Immobilien- und Werbeberatung GmbH, Dr. Ulrich Lipp, Ruggenthaler, Rest & Borsky Rechtsanwälte OG, KNP Financial Services GmbH, Absolut Print GmbH, S IMMO AG, KR Georg Spiegelfeld, Kapsch BusinessCom AG, PAN.Event GmbH (Esterhazy Gruppe), Notar Dr. Markus Benn-Ibler, BASAK Handels GmbH, Movember Golftrophy (Raimund Fabi), AGCM GmbH, ImmoContent GmbH

Hauptpreise und Tombolaspenden:

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, ZNL Porsche Wien Muthgasse, Herr Mag. Oliver Dietrich, PAN.Event GmbH (Esterhazy Gruppe), Herr Johannes Berger, Golfclub Wien Freudenau, Mag. Gunda Cuba-Wolf, Die Presse, Der Standard, Penthouse Sports GmbH, Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe, Albertina, Theater an der Josefstadt, Cafe´ Eiles, Rathaus Apotheke, Alte Löwen-Apotheke, Blumen Atelier, Billa, Kurkonditorei OBERLAA Wien, Douglas, ERGO Versicherung, „medianet“ Verlag AG: Mag. Oliver Jonke, Volksbank Wien AG, IQ Bürotechnik Verkauf & Service GmbH; A ti A ti OG, Jankovich Sabina -Tabaktrafik, Penthouse Sports GmbH, Aqua del Elba, Millennium Apotheke, Schuster & Schuster GmbH, AGORA VINO, Weingut Ziniel

