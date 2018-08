HL: Fachkräftemangel und junge Asylwerber: Chance nutzen

Aviso Pressegespräch 31.August, 10.30 Uhr, Presseclub Steiermark

Graz (OTS) - Steirische Sozialpartner legen Fakten und praktische Beispiele zur Diskussion „Lehre für junge Asylwerber“ in Verbindung mit dem Fachkräftemangel auf den Tisch. ++++

Täglich überschneiden sich Pressemeldungen und Presseberichte zu dieser heiklen politischen Diskussion. Wie sieht die Realität aus der Sicht der Unternehmer mit Fachkräftemangel, der Gewerkschaft, der Asylbetreuung und der betroffenen jungen Asylwerber in der Praxis tatsächlich aus? Welche Maßnahmen sind in Verbindung mit dem Fachkräftemangel in Zeiten der Hochkonjunktur sinnvoll? Wie lässt sich eine gezielte Zuwanderungspolitik umsetzen, um die Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten? Fragen, die bei diesem Pressegespräch beantwortet werden.

Datum: Freitag, 31. August, 10.30 Uhr, Ort: Steirischer Presseclub (Bürgergasse 2, 8010 Graz)

Ihre Gesprächspartner:

Hermann Talowski (Spartenobmann Gewerbe und Handwerk WKO Steiermark), Abg. z. NR Josef Muchitsch (Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz), OSR VS-Dir. i. R. Harald Lax (ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuer) sowie ein jugendlicher Asylwerber in Ausbildung.



Rückfragen & Kontakt:

GBH-Presse, Thomas TRABI, M.A. 0664 / 614 5517