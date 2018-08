ANIMAL SPIRIT: Tag der offenen Tür am Tierschutzhof Engelberg, OÖ

Am Sonntag, den 2. September 2018 findet auf dem Gnadenhof Engelberg unser erstes Hoffest statt!

Laaben (OTS) - Wir laden alle TierfreundInnen herzlich zu unserem ersten Hoffest, eigentlich bereits dem 2. Geburtstagsfest, auf unserem dritten Gnadenhof Engelberg ein: am 2. September 2018 von 13 bis 18 Uhr! Die Besucher erwarten Gehegeführungen (mit der topmodernen automatischen Futterstation für unsere Pferde), Musikdarbietungen („StyrianRoots“), Kinderschminken mit Andrea, Kaffee und Kuchen, kühle Getränke, die Präsentation des druckfrischen ANIMAL SPIRIT-Kalenders 2019 und natürlich Streichelmöglichkeiten für unsere 110 Tiere am Hof (Pferde, Ponys, Schafe, Hühner, Hunde und Katzen).

Der 2002 gegründete Verein ANIMAL SPIRIT will Tieren in Not, in erster Linie sogenannten „Nutz“-Tieren, helfen. Dazu unterhält er u.a. drei Gnadenhöfe in NÖ und OÖ mit insgesamt über 500 geretteten Tieren. Positiv blickt ANIMAL SPIRIT somit auf 16 Jahre erfolgreiche Tierschutzarbeit sowie auf 2 Jahre Tierschutzhof Engelberg in Engelhartszell zurück und lädt am 2. September 2018 ab 13.00 Uhr zur „Geburtstagsfeier“.

Tag der offenen Tür Gnadenhof Engelberg

Einladung zum Tag der offenen Tür - 2 Jahre Tierschutzhof Engelberg, OÖ

Datum: 02.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Ort: Maierhof 12, 4090 Engelhartszell, Österreich

Url: https://www.animal-spirit.at/news/einladung-hoffest-gnadenhof-engelberg

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Franz-Joseph Plank, Obmann, 0676-708 24 34

office @ animal-spirit.at

www.animal-spirit.at