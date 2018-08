Vertriebsauftakt: Amalia 54 – Ambient Living

In Wien wurde der Vertriebsstart von insgesamt 30 Eigentumswohnungen eingeläutet.

Wien (OTS) - Das mittlerweile dritte Neubauprojekt von PROJECT Immobilien Wien umfasst 30 Eigentumswohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von 49 bis 118 m2, die sich durch ihre Grundriss-Diversität auszeichnen.

Amalia 54 bietet sowohl praktisch als auch großzügig geschnittene Wohnflächen, die sich sowohl ideal für Eigennutzer als auch Anleger eignen. Vor allem die kleineren, durchdachten Einheiten der COMFORT-Wohnungen lassen sich wunderbar als Kapitalanlage nutzen. Zusätzlich zu den variantenreichen COMFORT-Wohnungen inkl. ihrer vielfältigen Freiflächen – wie Terrassen, Eigengärten, Balkonen oder Loggien – umfasst der Neubau fünf hochwertige SELECT-Wohnungen. Diese überzeugen mit architektonischen Trends wie Wohnraum über zwei Etagen oder außergewöhnlichen Rooftop-Terrassen und ermöglichen zusätzliche Annehmlichkeiten wie elektrische Raffrollos, Klimaanlagen in Wohn- und Schlafzimmern.

Amalia 54 – Ambient Living

Ein Zuhause so vielseitig wie Ihr Leben! Amalia 54 bietet fernab der üblichen Stereotypen die optimale Wohnraumgrundlage für Ihre persönliche Lebensphilosophie und setzt somit Ihrem Stilbewusstsein keine Grenzen: Industrial oder en vogue, zeitlos oder exzentrisch, skandinavisch oder mix & match – Erlaubt ist, was gefällt!

Zudem trägt die beliebte Lage im 13. Bezirk erheblich zum Wohnkomfort von Amalia 54 bei, weshalb dies bereits das zweite Wohnensemble von PROJECT Immobilien Wien in Hietzing ist.

Wiener Projekte von PROJECT Immobilien

Die 1995 gegründete PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen und verfügt über Gesamtverkaufsvolumen von über 2,5 Milliarden Euro. Seit dem Marktstart 2016 in Wien wurden bereits 8 Projekte angekauft. Auf diesen werden derzeit ca. 280 Wohneinheiten realisiert.

Details zum Neubau sind auf der Projektwebsite www.amalia54.at ersichtlich.

Weitere Infos zum Unternehmen finden Sie unter: www.project-immobilien.at/.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Diana Ines Schmidberger

Ernst-Melchior-Gasse 24/ 4. Stock/ Top 2

A-1020 Wien

E-Mail: di.schmidberger @ project-immobilien.com

Tel. +43.(0)1.212 30 07 141

Fax. +43.(0)1.212 30 07 19