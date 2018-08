Schnabl: Türkis/Blau agiert wirtschafts- und integrationsfeindlich

SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender unterzeichnet Petition „Ausbildung statt Abschiebung“

St. Pölten (OTS) - Die Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte in Mangelberufen und bietet Lehrstellen an, die letztendlich nicht besetzt werden können. Strache schließt mit den AsylwerberInnen arbeitswillige und fähige Menschen – genau in diesen Bereichen – aus, eine Lehre in Österreich zu machen. „Politische Spielchen haben in einem derart sensiblen und zukunftsträchtigen Bereich nichts verloren. Hier wird einerseits der Wirtschaft massiver Schaden zugefügt und andererseits schafft man ein sicherheitspolitisches Pulverfass, wenn man Menschen zum Nichtstun verdammt“, erklärt SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ.

Schnabl unterstützt auch die Petition „Ausbildung statt Abschiebung“, die bereits viele Prominente und insgesamt fast 60.000 ÖsterreicherInnen hinter sich versammeln konnte. Hier zeigen Wirtschaftsinteressen und der wichtige Grundsatz „Integration von Anfang an“ in die gleiche Richtung.

„Die hackeln alle nix“, bzw. „Die nehmen den ÖsterreicherInnen den Arbeitsplatz weg“ sind dumpfe Stereotype, die von rechten Parteien stets herangezogen werden, um Angst und Hass gegen AsylwerberInnen zu schüren. Die Wahrheit ist aber, dass den händeringend gesuchten Lehrlingen in Mangelberufen der Weg versperrt wird, damit Strache bis zum St. Nimmerleinstag behaupten kann: „Die liegen uns alle auf der Tasche“. Denn er sorgt natürlich im Gegenzug nicht dafür, dass Asylverfahren endlich beschleunigt werden. Sepp Schellhorn habe heute in einem Interview gemeint, dass diese Regierung kein Herz und kein Hirn habe, sagt Schnabl: „Das kann ich nur bekräftigen. Wenn es Bundeskanzler Kurz tatsächlich ein Anliegen ist, die Situation für die Wirtschaft zu verbessern, ist er gut beraten, so schnell wie möglich diese Koalition aufzukündigen oder seinen Vizekanzler zu entlassen.“

Kurz selbst habe die Lehre für AsylwerberInnen in Mangelberufen mit Unterschrift mitinitiiert. Nun manövriere man sich in eine Ausgrenzungspolitik a la Orban oder Salvini: „Strache soll als Privatmann mit den Salvinis dieser Welt auf Hochzeiten tanzen, aber nicht Österreich in eine Ecke drängen, in der wir nie wieder stehen wollen. Bei jedem politischen Schritt Sündenböcke hervorzuholen und für alle Fehlentwicklungen verantwortlich zu machen, ist einer Regierung, der es um ein blühendes Österreich gehen muss, nicht würdig und schwächt unsere Position in Europa und der Welt“, erklärt Schnabl abschließend.

