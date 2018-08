Spatenstich für größte Solarmodul-Produktion in Europa

Spatenstich für größte Solarmodul-Produktion in Europa

Energetica baut neue High-Tech Gigawatt-Fabrik mit Forschungszentrum in Österreich - Produktionsstart erfolgt im Dezember 2018

Liebenfels (OTS) - Energetica Industries GmbH hat in einem feierlichen Festakt gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft den Spatenstich für das größte Produktionswerk für Solarmodule in Europa vorgenommen. Mit der Errichtung dieser High-Tech Gigawatt-Fabrik, mit einer Jahresleistung von mehr als 1,0 Gigawatt an Solarmodul-Leistung pro Jahr (entspr. rd. 5 Mio. m²/Jahr), soll die weltweit technologisch fortschrittlichste Solar-Produktionsstätte in Liebenfels/Kärnten werden um dort Solarmodule der neuen Generation zu produzieren. Der fast 63.000 Quadratmeter umfassende Industriestandort im neuen Power Business Park Liebenfels wird neben einem eigenen High-Tech Forschungs- und Entwicklungszentrum auch mehrere vollautomatisierte Fertigungslinien im Industrie 4.0 Standard für Energetica Hochleistungs-Solarmodule der neuen Generation beinhalten. „Mit dem neuen Standort Power Business Liebenfels (PBL) wird Energetica die leistungsstärksten, schönsten, nachhaltigsten und intelligentesten Solarmodule der Welt produzieren, und dies zu Preisen wo wir mit asiatischen Herstellern in den globalen Wettbewerb treten können“, sagte der verantwortliche CEO und Gründer von Energetica, Ing. Rene Battistutti in seiner Festrede.

Die neue Gigawatt - Fabrik von Energetica greift dabei auf eigens produzierten Strom zurück: Eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 2.7 MWp 1) und ein entsprechender Batteriespeicher sowie die Nutzung von der eigenen Prozeß-Abwärme und dem nahegelegenen Biomoasseheizwerk wird die notwendige Energie für den gesamten Produktionsstandort erzeugen und damit das High-Tech Werk zu einer echten „Zero Emission Factory“ der Zukunft machen.

Neues Forschungs- und Entwicklungszentrum unterstreicht die Technologieführerschaft von Energetica

Die Errichtung der Gigawatt-Fabrik am neuen Standort ermöglicht es dem innovativen Produzenten Energetica, Standard - Photovoltaikmodule und Solarprodukte für Fassade, Dach, Wand, Balkon und Garten in großer Masse kostengünstig herzustellen und auch die eigenen High-Tech Verfahren im firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum für neue Solartechnologien und solare Anwendungsprodukte stetig weiter zu entwickeln und Lizenzen für die neue Produktionstechnologie zu vergeben. Damit können noch mehr Unternehmen die in Ihre eigenen Produkte Solartechnologie integrieren möchten aber aus anderen Industriebereichen stammen mit Know-How unterstützt werden und von der Prototypenidee bis zur Serienproduktion im Entwicklungszentrum Unterstützung finden.

1) entspricht dem Elektrizitätsbedarf von rd. 900 Haushalten

Energetica Technologie macht Solarmodule intelligent, leistungsstark, langlebig und leistbar

Energetica wird am neuen Standort mit modernster Technologie und größtem Ingenieursgeschick weltweit die langlebigsten, leistungsstärksten, nachhaltigsten und intelligentesten Solarmodule fertigen. So werden zum Beispiel die neuen Energetica-Solarmodule auf gleicher Fläche um bis zu +15% mehr Leistung liefern als derzeitige Standard- Photovoltikmodule und intelligent auf Abschattungen von z.Bsp. umliegenden Gebäuden, Bäumen oder Schnee reagieren. Dank dieser innovativen Energetica-Technologie wird die Lebensdauer von Solarmodulen wesentlich verlängert und produziert damit einen wesentlichen Mehrertrag für die Nutzer über den gesamten Verwendungszeitraum der Solarmodule. „Im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen anderer Hersteller lassen sich so die Energieproduktionskosten für 1 kWh Strom aus Sonne mit Energetica Technologie wesentlich (um bis zu 50%) reduzieren. Damit bekommen wir in Österreich wieder das Potential um an der Weltspitze mitzuspielen. Für Nutzer unserer Energetica-Solarmodultechnologie wird damit Energie so günstig wie noch nie ! ", so Ing. Rene Battistutti. Technologie die teilweise auch mit Hilfe der österreichischen Forschungsfördersstellen FFG und KWF sowie dem AIT Austrian Institute of Technology entwickelt und zur Marktreife geführt wurde.

ZAHLEN DATEN FAKTEN

Die Energetica Industries GmbH ist ein österreichisches Solartechnologieunternehmen mit derzeitigem Sitz und Produktionsstätte in Klagenfurt/Österreich. Energetica konzentriert sich ausschließlich auf die Herstellung und den Vertrieb von Photovoltaikprodukten auf der Basis mono- und multikristalliner PERC und HTJ-Solarzellen, sowie bifaziale Glas-Glas-Module mit beidseitiger Energiegewinnung oder monofaziale PERC und HTJ-Module und jeglicher Solar Anwendungsprodukte. Das Unternehmen verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Standard- Photovoltaik-Modulen und Photovoltaik-Fassaden und -Dachlösungen. Als vertrauensvoller, österreichischer Hersteller rund um die Photovoltaik bis hin zur Design - Integration von Photovoltaik-Modulen in Spezial- und Anwendungsprodukte wie z.Bsp. das Plug & Play-PV-Modul „simon“, die „Smartflower“, die „CUBOX“ oder die solaren e-Bike und Handy Ladestationen gilt Energetica mit Ihren aktuell rund 30 Mitarbeitern – als der führende Spezialist in der Photovoltaik-Modul-Herstellung. Mit der neuen Gigawatt-Fabrik wird Energetica nun auch der größte Hersteller in Europa und der modernste und innovativste weltweit. Die in den letzten Jahren in Forschung und Entwicklung investierten Beträge haben dazu geführt, dass nun am neuen Standort PBL Investitionen im zweistelligen Mio. Bereich realisiert werden. Liebenfels wird mit Energetica jedenfalls der sonnigste Ort Europas.

Die aktuellen Presseinformationen erhalten Sie ebenso über office @ energetica-pv.com sowie unter http://www.energetica-pv.com

