6. Cinema Paradiso Open Air Kino Baden

Ab 30. August bei freiem Eintritt am Theaterplatz Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum mittlerweile bereits sechsten Mal präsentiert das Cinema Paradiso Baden sein sommerliches Open Air Kino am Theaterplatz Baden: Vier Tage lang, von Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September, stehen dabei bei freiem Eintritt Kinohighlights zum Lachen, Weinen und Staunen auf dem Programm. Insgesamt stehen über 300 Sitzplätze zur Verfügung; die Filme werden auf eine große Leinwand direkt vor der Fassade des Stadttheaters Baden projiziert.

Eröffnet wird am Donnerstag, 30. August, mit Miguel Alexandres Film „Arthur & Claire“, in dem Josef Hader mit trockenem Humor und makabren Pointen dem Tod ins Gesicht lacht. Am Freitag, 31. August, ist zunächst die an der kanadischen Atlantikküste angesiedelte Künstler- und Liebesgeschichte „Maudie“ mit Sally Hawkins zu sehen, ehe die Badener Filmemacherin Katharina Mückstein ihren Coming-of-Age-Film „L’Animale“ präsentiert. Am Samstag, 1. September, folgt die 1971 in einem kleinen Dorf in der Schweiz spielende Emanzipationskomödie „Die göttliche Ordnung“. Letzter Programmpunkt ist am Sonntag, 2. September, Michael Kreihsls Verfilmung von Daniel Glattauers Theaterstück „Die Wunderübung“ mit Erwin Steinhauer, Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow.

Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit um ca. 20 Uhr bzw. am Freitag, 31. August, um 20 und 22 Uhr. Nähere Informationen beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

