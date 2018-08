Pressegespräch Wien Modern 31

Wien Modern lädt vom 28. Oktober bis zum 30. November 2018 unter dem Thema „Sicherheit“ zu unterschiedlichsten Grenzgängen zwischen Freiheit und Kontrolle.

Wien (OTS) - Mut zum Risiko beweisen in herausragenden Produktionen beispielsweise die Wiener Philharmoniker, die das Eröffnungskonzert am 28. Oktober ausnahmsweise komplett ohne Dirigent bestreiten, die Wiener Symphoniker mit dem Programm «Panic», das ORF RSO Wien mit «Chaos & Ekstase» im Musikverein sowie vor allem am 14. Oktober mit der spektakulären Neuproduktion von Olga Neuwirths «The Outcast. Homage to Herman Melville» mit der gefeierten britischen Künstlerin und Regisseurin Netia Jones. Das selten live zu erlebende London Jazz Composers Orchestra beim Abschlusskonzert am 30. Oktober steht für die starke Präsenz von Improvisation in der 31. Festivalausgabe, in der sich auch grafische Notation, Musik um 1968, „unspielbare“ Herausforderungen, der Avantgarde-Pionier John Cage und zahlreiche junge KünstlerInnen entdecken lassen. Mit rund 80 Ur- und Erstaufführungen, über 110 Veranstaltungen, 34 Spieltagen und 28 Spielstätten in 11 Wiener Gemeindebezirken zeigt das Festival seine internationale Ausnahmestellung. Der Vorverkauf beginnt am 10. September 2018. Das genaue Programm möchten wir gern in einem Pressegespräch an einer unserer neuen Spielstätten persönlich vorstellen

Ihre GesprächspartnerInnen:

Thomas Angyan – Vorstand Wien Modern

Bernhard Günther – Künstlerischer Leiter Wien Modern

Veronica Kaup-Hasler – Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien

Matthias Naske – Präsident Wien Modern

Julia Purgina – Komponistin und Professorin an der MUK Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Ulrike Sych – Rektorin der mdw Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Pressegespräch Wien Modern 31

Datum: 05.09.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Ritter Ottakring

Ottakringer Straße 117, 1160 Wien, Österreich

