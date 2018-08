Marktführer-CEO bestätigt: World4You bleibt fix in Österreich

Der österreichische Webhosting-Marktführer World4You wird fix in Österreich bleiben. Das bestätigt nun auch Gründer und CEO Johannes Kührer.

Linz/Wien (OTS) - Beim österreichischen Webhosting-Marktführer World4You, bei dem sich kürzlich die Eigentümerverhältnisse geändert haben, bleibt alles so, wie es ist.

Gründer Johannes Kührer, der weiterhin als Geschäftsführer fungieren wird, bestätigte diesen Standpunkt: „ Wir sind und bleiben ein österreichischer Anbieter und Arbeitgeber. Das bedeutet für uns, dass die Daten selbstverständlich auch zu 100% in österreichischen Rechenzentren liegen. Nicht in Deutschland, auch nicht in der Schweiz oder sonst wo “, so der Unternehmer.

Auch der Support und die Wartung der Infrastruktur werden in Österreich bleiben, bekräftigte Kührer: „ Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen an unseren österreichischen Standorten und das wird sich auch nicht ändern. “ Derzeit ist das 35-köpfige Unternehmen auf Personalsuche, gleich mehrere neue MitarbeiterInnen werden gesucht. Der Standort in Linz wird vergrößert, um dem Wachstum gerecht zu werden.

Kührer fügte hinzu, dass World4You-KundInnen schon bald von der Zusammenarbeit profitieren werden: „ Wir wollen unseren Kunden in Zukunft noch mehr bieten und dazu haben wir jetzt völlig neue, spannende Möglichkeiten. Unsere Produkt-Palette wird bald noch umfangreicher sein. Ich freue mich darauf. “

Webhosting-Pakete für jedes Thema und jede Branche

World4You ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung der führende Hosting-Provider in Österreich und bietet seinen Kundinnen und Kunden Webhosting- und Domainpakete in unterschiedlichem Umfang je nach Bedarf an – ob für Einsteiger, Firmen- oder Privathomepages oder für echte Power-User. Sämtliche Domains und Websites sind hochverfügbar und als solche weltweit erreichbar. Technisches Know-how ist für Benutzer nicht notwendig, ein monatlicher Fixpreis schützt vor unerwarteten Kosten.

Der Homepage Baukasten von World4You ermöglicht darüber hinaus nicht nur Website-Newbies, eine eigene Homepage jeglicher Branche für jedes Thema auf intuitive Art und Weise zu erstellen – inkl. SSL-Verschlüsselung. Interessierte können den Baukasten hier kostenlos testen.

