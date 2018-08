Deutsche Top-Manager sehen AlixPartners als die führende Managementberatung für Transformation und Restrukturierung - 10. Ranking der führenden Managementberater von Prof. Dr. Dietmar Fink (WGMB)

München (ots) - AlixPartners ist Nummer 1 in der Transformations- und Restrukturierungsberatung

- Vorstands- und Geschäftsführungsebene bewertet AlixPartners

unter den Top 5 in der Kategorie "Klientenzufriedenheit" (#4)

- Als beste klassische Managementberatung im Bereich

"Umsetzungsfähigkeit" eingestuft (#5 im Gesamt-Ranking)

AlixPartners ist erstmals im renommierten Managementberater-Ranking von Professor Dr. Dietmar Fink (WGMB) vertreten und positioniert sich auf Anhieb als Nummer 1 in der Kategorie "Transformation & Restrukturierung". Die Ergebnisse unterstreichen die erfolgreiche Expansion der global agierenden Beratung. Verbunden mit der hoch bewerteten Umsetzungsstärke (Platz 5) sowie dem Top-Ranking zur Zufriedenheit auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene (Platz 4) ist AlixPartners mit seiner Restrukturierungs- und Transformations-Kompetenz bestens aufgestellt, um die durch Digitalisierung und geopolitische Veränderungen erforderlichen komplexen Projekte erfolgreich umzusetzen.

Das sind zentrale Ergebnisse der "Management Consulting 2018"-Studie - eine Befragung von 1.032 Vorständen, Geschäftsführern, Managern der mittleren Ebene sowie Projektleitern aus Unternehmen mit mindestens einer halben Milliarde Euro Jahresumsatz. Diese hat das WGMB-Team von Professor Fink von Mai bis Juli 2018 durchgeführt.

Dass die Berater von AlixPartners, die weltweit über 1 Milliarde Euro umsetzen, nun auch in Deutschland offiziell zu den wichtigsten klassischen Managementberatungen zählen und daher erstmals im WGMB-Ranking vertreten sind, ist auch das Ergebnis einer zielgerichteten Wachstumsstrategie. Das Team um Deutschland-Chef Andreas Rüter verfolgt diese schon seit Längerem. Das Geschäft hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt: "Wir erleben einen anhaltenden Boom. Im vergangenen Jahr verzeichneten wir bei AlixPartners mehr als 20% Umsatzplus. Auch 2018 werden wir in dieser Größenordnung wachsen. Damit expandieren wir deutlich schneller als der Markt. Das Fink-Ranking belegt: Wir haben die Hidden-Champion-Nische verlassen. Top-Entscheider der deutschen Wirtschaft zählen uns zu den relevantesten Managementberatungen", sagt Andreas Rüter.

Den steigenden Bedarf an Transformations-Erfahrung möchte man weiter nutzen und hat neben dem organischen Wachstum von AlixPartners in Deutschland gezielt industrieerfahrene Senior-Partner eingestellt, vor allem aus den strategischen Wachstumsfeldern Automotive, Konsumgüter und Handel, Banken und Finanzdienstleistungen sowie Telekommunikation, Medien und Technologie.

Laut Studie entwickelt sich der Beratungsmarkt bereits das vierte Jahr in Folge so gut wie lange nicht. Die steigende Komplexität in Wirtschaft und Gesellschaft sowie immer schnellere Veränderungszyklen treiben das Geschäft. Gerade der Bedarf nach Restrukturierungs- und Transformationsberatung, die traditionelle Stärke von AlixPartners, bleibt hoch. 66% der Befragten gehen hier von einer unveränderten Nachfrage aus. Für die Geschäftsaussichten des AlixPartners-Teams sind das gute Nachrichten. Rund drei viertel der Führungskräfte bewerten dessen Kompetenz in diesem Bereich als hoch beziehungsweise sehr hoch.

Transformationskompetenz und Umsetzungsexpertise in Verbindung mit dem auf erfahrene Seniors setzenden AlixPartners-Modell sind heute stark gefragt - in klassischen Restrukturierungsfällen ebenso wie bei gesunden Unternehmen. Andreas Rüter unterstreicht: "Unsere Klienten greifen explizit auf unsere Expertise in der Transformation und Restrukturierung zurück, um ihre wichtigsten Vorhaben immer dann erfolgreich umzusetzen, wenn es zeitkritisch, schwierig und komplex ist. Mittlerweile machen gesunde Unternehmen - darunter DAX-Konzerne, Familienunternehmen und Private-Equity-Firmen - das Gros unserer Klienten aus."

