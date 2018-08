Stefan Haderer ist "Österreichs sicherster Motorradfahrer" (+ Foto)

Oberösterreicher gewinnt Bewerb von HDI und ÖAMTC Fahrtechnik und erhält eine Honda CB1000R+

Wien (OTS) - Am Samstag, den 25. August 2018, wurde im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof "Österreichs sicherster Motorradfahrer" gekürt. Beim spannenden Finale des Fahrtechnikbewerbs setzte sich Stefan Haderer aus Münzkirchen unter 45 Finalisten durch. Der 32-jährige Oberösterreicher gewann damit den Hauptpreis, eine Honda Honda CB1000R+ im Wert von über 16.000 Euro. Nur knapp dahinter platzierte sich Manuel Bader aus Draßmarkt. Der 28-jährige Burgenländer nimmt als Zweitbester eine iXs Motorradbekleidung im Wert von 1.000 Euro mit nach Hause. Den dritten Platz eroberte Mario Bernardi (26) aus Salzburg, der ein Set Michelin Motorradreifen nach Wahl und eine Michelin Ogio Tasche erhält. Alle drei erhalten darüber hinaus ein lebenslanges Abo der Nothilfe-App BikerSOS, die Motorradunfälle erkennt und automatisch Notfallkontakte und EInsatzkräfte verständigt.

"Der Bewerb war ein Anreiz für Motorradfahrer, sich mit einem Training auf die Saison vorzubereiten. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass gerade beim Motorradfahren die regelmäßige Fahrer-Weiterbildung viel bringt", fasst Franz Schönbauer, Marketingleiter der ÖAMTC Fahrtechnik, zusammen. Wolfgang Kaiser, Abteilungsleiter Marketing, PR und Vertrieb bei HDI, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: "Toll, dass unsere gemeinsame Initiative so gut angenommen wird. Ich bin überzeugt, dass wir so mehr Bewusstsein für aktives, sicheres Fahrverhalten schaffen."

Mit dem Beginn der Motorradsaison starteten ÖAMTC Fahrtechnik und HDI Versicherung in Kooperation mit Michelin, Honda, iXs und dem Motorrad Magazin den Bewerb "Österreichs sicherster Motorradfahrer". Dabei ging es primär um die Beherrschung des eigenen Fahrzeugs, auch in schwierigen Situationen. Die Teilnahme erfolgte im Rahmen eines Motorrad-Trainings in einem der acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich: Bis zum Sommer konnte jeder Teilnehmer im Rahmen des Trainings zusätzlich zwei Bewerbsstationen fahren. Über 2.000 Biker absolvierten ein ganztägiges Motorrad-Training. Nach den Bundesländerfinali Anfang Juli waren nun die 50 Besten am 25. August zum großen Finale im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof eingeladen.

Informationen zum Bewerb gibt es online unter www.bestbiker.at.

