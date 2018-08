Volkshilfe Wien: Kostenlose Unterstützung in Wohnungsfragen

Die Fachstelle für Wohnungssicherung FAWOS der Volkshilfe Wien gibt kostenlos Auskunft zu mietrechtlichen Themen und hilft, wenn der Wohnungsverlust droht.

Wien (OTS) - FAWOS, die Fachstelle für Wohnungssicherung der Volkshilfe Wien, hilft, wenn Wohnen zum Problem wird: Steigende Preise, befristete Mietverträge oder zu hohe Mietzinsforderungen sind Gründe dafür, warum viele MieterInnen in Privat- und Genossenschaftswohnungen vom Verlust ihrer Wohnung betroffen sind. FAWOS versucht, dem präventiv entgegenzuwirken: „Wir sind nicht erst dann für unsere KlientInnen da, wenn die Delogierung kurz bevorsteht. Als Fachstelle für Wohnungssicherung sind wir Anlaufstelle für alle mietrechtlichen Fragen. Wir sind sehr gut vernetzt, beraten kostenlos und können an andere Stellen weiterleiten“, erklärt Robert Blum, Leiter von FAWOS. Das trifft auch auf Mietzinsüberprüfungen zu. Als zentrale Anlaufstelle für alle Personen in Wien, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, ist FAWOS immer wieder mit überhöhten Mietpreisen in eigentlich mietpreisbegrenzten Objekten konfrontiert.

Während private Mietzinsüberprüfer oft hohe Provisionen (in manchen Fällen mehr als 40%) kassieren, leitet FAWOS zu nicht gewinnorientierten Beratungsstellen weiter: „Viele MieterInnen wären besser beraten, bei einer der als Vereine organisierten Mieterschutzorganisation Hilfe zu suchen. Zwar müssen sie dort eine Mitgliedsgebühr bezahlen, um Dienstleistungen wie eine Mietzinsüberprüfung in Anspruch nehmen zu können, die ist aber meist deutlich niedriger als eine Provision, die für die gesamte zurückbezahlte Miete anfällt“, betont Blum.

Sollte es zu einer Räumungsklage kommen, versucht FAWOS durch sozialarbeiterische und rechtliche Beratung sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch durch finanzielle Unterstützung den Wohnraum für die Betroffenen zu erhalten. Mit Erfolg: Im Jahr 2017 konnte durch die Arbeit von FAWOS bei 705 Personen der Wohnraum gesichert werden. Das entspricht einer erfolgreichen Quote bei der Wohnungssicherung von 87,47%.



Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Schluckhuber, Öffentlichkeitsarbeit

Volkshilfe Wien

Telefon: +43 676 8784 1773

E-Mail: kommunikation @ volkshilfe-wien.at