ÖAMTC: Erste Straßensperren nach Kälteeinbruch

Bergstraßen teilweise schneebedeckt

Wien (OTS) - Der Wettersturz sorgte Sonntagfrüh für Verkehrsbehinderungen in alpinen Lagen. Sölkpass und Nockalm Straße blieben nach Informationen des ÖAMTC vorerst gesperrt.

Einige höhergelegene Bergstraßen von Tirol bis in die Steiermark waren Sonntagfrüh nach Schneefällen – zumindest vorübergehend – nicht passierbar. Relativ rasch konnte der Schnee auf der Turracher Straße (B 95) im Bereich der Turracher Höhe geräumt werden. Auch das Hahntennjoch in Tirol war am Vormittag wieder befahrbar.

Weiterhin gesperrt blieben laut ÖAMTC die Sölkpass Straße (L704) zwischen Stein an der Enns (Bezirk Liezen) und Baierdorf im Bezirk Murau, sowie die Nockalm Straße in Kärnten.

