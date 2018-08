Nur noch eine Woche – das 28. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz klingt langsam aus

Beeindruckende Programm-Highlights bis 2. September / Letzte Kinderoper-Vorstellung am 31. August

(Wien, 26. August 2018) Der Sommer und die Ferien neigen sich dem Ende zu und so auch das Film Festival. Schon in der Halbzeit von Europas größtem Kultur- und Kulinarikfestival konnten eine halbe Million Menschen der Faszination dieses einmaligen Angebotes nicht widerstehen.

Nun geht es in die letzte Woche, um das Lebensgefühl am Wiener Rathausplatz zu genießen. Noch eine Woche, um Kulinarik und Side Events nach Herzenslust auszukosten. Und vor allem noch eine Woche, um sich am großartigen Programm für junge und erwachsende BesucherInnen zu erfreuen:

MO 27.08.

Der Nussknacker (Ballett)



DI 28.08.

Miss Saigon: 25th Anniversary Performance (Musical)



MI 29.08.

Teodor Currentzis & musicaAeterna spielen Mozarts Requiem (Konzert / Klassik)

Sibelius: Die Waldnymphe und En Saga (Konzert / Klassik)



DO 30.08.

Die Fantastischen Vier – MTV Unplugged II (Konzert / Pop)



FR 31.08.

Der Opernführer – Così Fan Tutte (Oper)

Così Fan Tutte (Oper)



SA 01.09.

Jamiroquai – Live at Montreux (Konzert / Pop)

SO 02.09.

Musik im Film - Highlights der Vienna Shorts Agentur & Wilkie Branson - Gewinner von dancescreen 2016 (Kurzfilme)

Auch der beliebte KünstlerInnen-Samstag und der Jazz-Frühschoppen am Sonntag können nur noch an diesen Tagen zu genossen werden:

SA 01.09. Letzter KünstlerInnen-Samstag von 15 bis 18 Uhr mit "Everyday Kid"

SO 02.09. Letzter Jazz-Frühschoppen von 12 bis 14.30 Uhr mit "Vienna Jazz Serenaders"

Alle Programm-Details gibt es auch in zweisprachiger Ausführung auf http://filmfestivalrathausplatz.at bzw. http://filmfestival-rathausplatz.at





Kinderopern Festival mit Aktivprogramm – ein Erfolg auf ganzer Linie

Am Freitag bewegt sich was im Rathauspark: Ab 14 Uhr geht es beim Aktivprogramm mit Sport und Spiel so richtig rund, bevor ab 17 Uhr das Kinderopern Festival beginnt. Voller Begeisterung besuchen jeden Freitag rund 200 Kinder mit Begleitpersonen die Vorführungen im Park. In Minutenschnelle füllen sich die Sitzplätze vor der Leinwand sowie die umliegenden Tische und Bänke. Mit großen Augen und voller Spannung wird den altersgerechten Opern und Musikproduktionen gelauscht. Nur noch einmal bietet sich in dieser Film Festival-Saison die Gelegenheit, dabei zu sein:

FR 31.8.

14 – 17 Uhr

Aktivprogramm mit Riesendart, Basketball, Hindernisparcours der MA 51 Sportamt

Fußball - präsentiert vom FC Praterkids United

Ab 17 Uhr

Cinderella – Wiener Fassung für Kinder, 75 min





Bilderdownload; https://we.tl/t-8ASGwq0WjW (bitte beachten Sie die Fotocredits im Bild)



Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

30. Juni bis 2. September 2018

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 bis 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm von 14 bis 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos unter:

http://filmfestivalrathausplatz.at

http://filmfestival-rathausplatz.at

www.facebook.com/filmfestivalrathausplatz

www.wien-event.at









