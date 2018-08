Neuer Standort für MA 10-Servicestelle im 16. Bezirk

Beste Unterstützung für Eltern über Bezirksgrenzen hinweg

Wien (OTS) - Ab sofort steht Wiener Eltern in der Wilhelminenstraße 93 in Wien-Ottakring ein neuer Regionen-Standort für die Bezirke 14 bis 19 zur Verfügung. Neben dem Anmelde-Service für Eltern hat der Regionen-Standort weitere vielfältige Aufgaben: Die MitarbeiterInnen vor Ort unterstützen Familien bei der Suche nach einem geeigneten Kindergarten- oder Hortplatz. Sie informieren und beraten zu Fragen der Anmeldung und Platzvergabe in städtischen und auch in privaten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Wien.

Angesiedelt sind hier auch die Regionalen Betriebsleiterinnen. Sie sind für die pädagogische Qualitätssicherung und Fachaufsicht in den städtischen Kindergärten und Horte mit insgesamt über 1.240 MitarbeiterInnen für diese Bezirke zuständig.

Das Team der Mobilen Entwicklungsförderung berät und unterstützt MitarbeiterInnen in städtischen Kindergärten bei der Arbeit mit Kindern mit Behinderungen. Die Kompetenzstelle für Entwicklungsförderung bietet spezielle Förderangebote für Kinder, die bereits einen Platz in einem städtischen Kindergarten oder Hort haben.

Um bauliche, technische und organisatorische Belange von über 80 städtischen Standorten in den sechs Bezirken kümmern sich die Objekt-und BezirksreferentInnen. Die MitarbeiterInnen des Zentralen Büro-Service erledigen administrative Tätigkeiten für die gesamte Region.

„Durch diesen neuen Standort profitieren die Kundinnen und Kunden:

Einerseits bei der Vergabe von Kindergartenplätzen über die Bezirksgrenzen hinweg, andererseits aber durch eine größere Anzahl an MitarbeiterInnen vor Ort“, so Gemeinderätin und Bildungsausschuss-Vorsitzende Nicole Berger-Krotsch bei der Eröffnung diese Woche.

„Als stellvertretende Bezirksvorsteherin des 16.Bezirkes freut es mich, dass der neue Standort in Ottakring liegt“, betont Eva Weissmann. „Wichtig ist vor allem, dass ein neuer, moderner Standort geschaffen wurde, der öffentlich gut erreichbar ist und vor allem für KundInnen wie auch MitarbeiterInnen attraktiv ist. Die Zusammenführung mehrerer Aufgaben an einen Ort erleichtert und fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit durch kurze Wege und raschen Austausch. Herzlich Willkommen und alles Gute allen hier tätigen MitarbeiterInnen und zukünftigen KundInnen!“

Auch MA 10-Abteilungsleiterin Daniela Cochlár ist sich sicher, dass „damit für die Eltern beste Unterstützung durch unsere MitarbeiterInnen gewährleistet ist. An erster Stelle steht für uns das Kind! Mit welchem Anliegen die Menschen zu uns kommen, wir finden gemeinsam einen Weg, helfen und unterstützen bei allen Fragen. Es freut mich somit besonders, dass wir in Zukunft die Eltern an diesem neuen Standort begrüßen dürfen“.

Die neue Servivestelle ist in der Wilhelminenstraße 93, 1160 Wien, untergebracht.

Das Infotelefon +43 1 277 55 55 der MA 10 ist Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar

