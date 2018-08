ÖSTERREICH: Ellensohn legt Vassilakou Rücktritt nahe

Grüner Klubobmann: "Gehe davon aus, dass Maria Vassilakou nicht kandidiert"

Wien (OTS) - Paukenschlag in der Diskussion um die personelle Zukunft der Wiener Grünen. Der Grüne Klubobmann David Ellensohn, der sich um den Job als Parteichef bewirbt, kündigt im Interview mit oe24.TV und der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) an, dass Maria Vassilakou nicht als Parteichefin kandidieren wird: "Also ich gehe davon aus, dass die Maria Vassilakou, die lange für Wien gearbeitet hat und diese wichtige Position innehatte, nicht kandidiert."

Ellensohn legt Vassilakou in ÖSTERREICH den Rücktritt als Vizebürgermeisterin und Stadträtin nahe: "Ich bin der Meinung, wer uns in die nächste Wahl führt, soll sofort die wichtigste Funktion, die wir haben, innehaben."

Konkret darauf angesprochen, ob Vassilakou zurücktreten solle, sagt Ellensohn: "Ich kann ja nicht eine Nummer 1A und eine Nummer 1B haben."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at