ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von den Tennis-US-Open

Ebenfalls am 27. August: Pressekonferenz mit der Kaderbekanntgabe zur Kletter-WM Innsbruck 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 27. August, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom „Match of the Day #1“ bei den US Open (Uhrzeit offen) und von der Pressekonferenz mit der Kaderbekanntgabe zur Kletter-WM Innsbruck 2018 um 11.00 Uhr, die Höhepunkte von der „FIA Formula 3 European Championship Silverstone“ 2018 um 19.00 Uhr und von den DTM-Rennen Misano 2018 um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, Episode 6 von Ice 2 Ice 2018 – Michael Strassers Weltrekordversuch um 20.15 Uhr, „Fußball“ (5. Runde, der Samstag, um 20.20 Uhr; 5. Runde, der Sonntag, um 20.55 Uhr) und „UEFA Nations League – das neue Format“ um 21.35 Uhr.

Bei dieser Pressekonferenz am 27. August beim Kletterverband Österreich in Innsbruck gibt es Informationen zum Stand der Vorbereitungen und eine Vorschau auf die nächsten Schritte zur Kletter-Weltmeisterschaft Innsbruck 2018, die vom 6. bis 16. September über die Bühne geht und im ORF zu sehen sein wird. Auch Österreichs Aufgebot für die WM in den Disziplinen Vorstieg, Bouldern, Speed und Kombination wird bekanntgegeben und präsentiert. Am Podium mit dabei sind Dr. Eugen Burtscher (Präsident Kletterverband Österreich), Dr. Andreas Ermacora (Präsident Österreichischer Alpenverein), Michael Schöpf (Geschäftsführer Kletter-WM 2018), Heiko Wilhelm (Sportdirektor Kletterverband Österreich), Roman Krajnik (Nationaltrainer), Ellie Howard (Nationaltrainerin) und Pawel Draga (Nationaltrainer Speed). Reporter ist Fred Lentsch.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden vom 27. August bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen. Bei den Herren siegte im vergangenen Jahr der Spanier Rafael Nadal im Finale gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:3, 6:3 und 6:4. Sloane Stephens war bei den Damen in einem US-Finale gegen ihre Landsfrau Madison Keys mit 6:3 und 6:0 erfolgreich.

ORF SPORT + überträgt von 27. August bis 6. September täglich das „Match of the Day“ live. Das Spiel wird jeweils kurzfristig ausgewählt. Am 7. September um 22.00 Uhr steht das Semifinale der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Dieter Derdak.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 24. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

