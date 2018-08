Nehammer: Wird die IGGÖ jetzt zur SPÖ-Vorfeldorganisation?

VP-Generalsekretär empört: Parteipolitik hat in Religionsgesellschaft nix verloren

Wien (OTS) - Nach der heutigen Aussendung der islamischen Glaubensgemeinschaft zeigt sich Volkspartei-Generalsekretär Karl Nehammer empört: „Dass die IGGÖ jetzt SPÖ-Wordings in ihren Aussendungen verwendet und damit in Oppositionsmarnier vom `12-Stunden-Tag`, der `Zerschlagung der Sozialversicherung` oder der `zu gering ausgefallenen Pensionserhöhung` spricht, ist erstaunlich. Parteipolitik hat in einer Glaubensgemeinschaft nichts verloren!“

Olgun ist Präsident einer Glaubensgemeinschaft und nicht Max Lercher. Oder wird die IGGÖ jetzt zu einer Vorfeldorganisation der SPÖ?“, so Nehammer weiter. Die politische Neutralität einer Religionsgesellschaft würde dadurch massiv gefährdet so der Generalsekretär: „Dass die IGGÖ ihre Rolle als überparteiliche Religionsgesellschaft aufs Spiel setzt nur um ein tagespolitisches Geschehen derartig zu kommentieren, ist vermutlich nicht im Sinne ihrer Mitglieder.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

http://www.oevp.at