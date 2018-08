SJ OÖ-Andree: „Mit Kurz geht es für die Jugend bergab!“

Sozialistische Jugend protestiert bei Kurz-Bergwanderung

Linz (OTS) - „Während Kurz sich inszeniert und mit seinen AnhängerInnen den Kasberg besteigt, geht es mit seiner Politik für junge Leute bergab!“ so Nina Andree, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Oberösterreich (SJ). Die SJ und befreundete Organisationen passten Kanzler Kurz deshalb bei der Wanderung ab und protestierten mit Schildern gegen seine Politik. „Ab September bekommen Lehrlinge über 18 Jahren in Überbetrieblichen Ausbildungsstätten um über 300 Euro weniger an Ausbildungsbeihilfe. Während es für Unternehmen Steuergeschenke regnet, müssen junge Menschen unter Schwarz-Blau mit weniger als der Hälfte leben!“ kritisiert Andree. „Die Regierung hat es auf Lehrlinge abgesehen: In Betrieben sind sie vom 12-Stunden-Tag besonders betroffen und als nächstes will Schwarz-Blau ihre Jugendvertrauensräte abschaffen. Es ist dringend notwendig, sich zu organisieren und für die Rechte junger Menschen zu kämpfen.“

