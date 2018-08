VPNÖ-Ebner: Keine Zusammenarbeit mit Landbauer in der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NÖI) - Auf Grund zahlreicher Medienanfragen stellt VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner klar: "Udo Landbauer hat mit seinem Verhalten während der Liederbuchaffäre die Basis für eine Zusammenarbeit in der NÖ Landesregierung selbst zu Nichte gemacht. Nach Auftauchen der schwerwiegenden Vorwürfe hat Landbauer die Tragweite völlig ignoriert. Während jeder im Land an Aufklärung interessiert war, hat Landbauer den Kopf in Sand gesteckt. Wer solche heiklen Situationen derart falsch einschätzt und wegdrückt, während Aufklärung und Antworten gefragt sind, kann kein Partner in einer NÖ Landesregierung sein".

