Ottenschläger/Wölbitsch: City-Maut als Einzelmaßnahme keine Lösung des Pendler-Problems

Parlamentarische Anfrage: BMVIT einer Meinung mit ÖVP Wien - Nein zu City-Maut, Ja zu Lobau-Tunnel - Bürgermeister Ludwig muss Klarheit schaffen

Wien (OTS) - „Wir wollen den Öffentlichen Verkehr stärken, anstatt Autofahrer zu belasten. Daher ist die ÖVP Wien auch einer Meinung mit dem Infrastrukturminister: eine City-Maut in Wien wäre als Einzelmaßnahme keine Lösung des Pendler-Problems. Zudem ist der Bau des Lobau-Tunnels wirtschaftlich und für die Lebensqualität der Menschen notwendig“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Verkehrssprecher Nationalrat Andreas Ottenschläger in Reaktion auf zwei Anfragebeantwortungen von Verkehrsminister Norbert Hofer.

Nach einem speziell für die betroffenen Pendlerinnen und Pendler unfairen Zick-Zack-Kurs der Wiener Stadtregierung beim Thema City-Maut, spricht sich auch Bundesminister Hofer gegen die Einführung einer zusätzlichen Belastung für Autofahrer aus. „Eine City-Maut bedeutet Gefahr für den Wirtschafts- und Tourismusstandort. Autofahrerinnen und Autofahrer zusätzlich zu belasten, ohne ihnen mögliche Alternativen anzubieten, ist zu billig“, führt Ottenschläger weiter aus. Die Stadt Wien muss sich auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs konzentrieren, um eine nachhaltige Lösung für das stetig steigende Verkehrsaufkommen in der Hauptstadt zu erzielen. Aus der Beantwortung geht auch hervor, dass es im Ministerium Überlegungen hinsichtlich eines Nahverkehrspaketes gibt, das von Ottenschläger positiv begrüßt wird. „Steigendes Verkehrsaufkommen ist nämlich nicht nur in Wien ein Thema.“

In einer zweiten Anfrage zum Lobau-Tunnel bezieht der Minister ebenso klar Stellung für den Bau des Tunnels. „Die parlamentarische Anfrage beweist: Der Lobau-Tunnel bringt eine Entlastung des lokalen Straßennetzes, erhöht die Verkehrssicherheit, bringt eine Verbesserung der Erreichbarkeit, sichert und attraktiviert den Standort und bringt mehr Lebensqualität für die Menschen in der Region“, ist Markus Wölbitsch überzeugt.

Der Lobau-Tunnel ist ein wesentlicher Lückenschluss, der eine spürbare Entlastung für viele Pendlerinnen und Pendler, aber speziell auch für die Menschen im 22. Bezirk in Aussicht stellt. „Als Teil eines ganzheitlichen Verkehrsplanes für ein modernes Wien wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung“, so Wölbitsch. Jedes österreichische Dorf am Land hat bereits eine eigene Umfahrung, nur in Wien muss sich der Transitverkehr durch die Stadt stauen. „Das ist den Wienerinnen und Wienern nicht länger zumutbar. Es ist höchst an der Zeit, dass mit dem Bau des Tunnels begonnen wird“, so der ÖVP-Stadtrat und abschließend: „Bürgermeister Ludwig muss hier endlich Farbe bekennen und Verkehrsstadträtin Vassilakou auf Linie bringen. Es kann nicht sein, dass bei dem wichtigsten Wiener Verkehrsprojekt der nächsten Jahrzehnte die Verkehrsstadträtin gegen das Projekt arbeitet. Wenn Rot-Grün nicht an einem Strang ziehen kann, sind Neuwahlen überfällig.“





