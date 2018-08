ORF SPORT + mit DTM Misano 2018 und CEV Volleyball-EM-Qualifikation

Am 25. und 26. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 25. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Damen Österreich – Kroatien um 17.45 Uhr, vom CEV Volleyball-EM-Qualifikationsspiel der Herren Österreich – Portugal um 20.15 Uhr und von der DTM Misano 2018 um 22.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragung von der DTM Misano 2018 um 22.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom UEFA Europa-League-Play-off-Spiel Rapid Wien – Steaua Bukarest um 17.00 Uhr, von der WRC-Rallye Deutschland 2018 um 19.00 Uhr, von der Formel-E-Saison 2017/18 um 20.15 Uhr und von der ERC-Rallye Griechenland 2018 um 21.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 26. August.

Der dreifache EM-Finalist Kroatien gewann in Zagreb gegen Österreichs Volleyball-Damen mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Am 25. August fordern die Österreicherinnen die Kroatinnen rund um Star-Angreiferin Samanta Fabris erneut heraus. Dann hat Rotweißrot in Zwettl Heimvorteil. Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren konnte in seinem dritten Match der EM-Qualifikation erstmals nicht punkten. Das Team rund um Italien-Legionär Paul Buchegger verlor in Braga bei Gruppenfavorit Portugal 0:3 (20:25, 23:25, 17:25). Da Kroatien das Parallelspiel gegen Albanien 3:1 gewinnen konnte, bleibt Österreich mit vier Punkten auf dem so wichtigen 2. Platz im Pool D vor Kroatien (3) und Albanien (2). Am 25. August kommt es ebenfalls in Zwettl zum Retourspiel. Kommentator ist Johannes Hahn.

Die ersten Nachtrennen in der DTM-Geschichte gehen am 25. und 26. August in Misano in Italien über die Bühne. Der „Misano World Circuit Marco Simoncelli”, die siebente DTM-Station 2018, ist exakt 4.226 Meter lang und hat 16 Kurven, von denen zehn nach rechts und nur sechs nach links führen. Kommentator ist Hannes Orasche.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 24. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at